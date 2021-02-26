NBA》字母哥砍38分力退鵜鶘 公鹿收4連勝

公鹿球星亞德托昆波。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天攻下全場最高的38分，米德爾頓（Khris Middleton）也貢獻31分，幫助球隊以129：125擊退鵜鶘，收下4連勝，仍暫居東部第三。

此役雙方互咬比分，共15次追平、23次互換領先，公鹿最多只有8分領先。末節剩下2分01秒，鵜鶘Z.威廉森（Zion Williamson）打進兩分後，助鵜鶘以125：124超前比數。

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亞德托昆波這時投進一顆中距離反超比數，接著威廉森上籃被公鹿中鋒羅培茲（Robin Lopez）賞火鍋，亞德托昆波抓到籃板後快攻灌籃得分，加上鵜鶘在最後2分鐘沒有分數進帳，包含英葛蘭（Brandon Ingram）和布雷德索（Eric Bledsoe）都投丟三分，公鹿終場以4分之差收下勝利。

公鹿球星亞德托昆波。（法新社）

亞德托昆波今27投14中，拿38分、抓10顆籃板。米德爾頓31分7籃板6助攻，迪文森佐（Donte DiVincenzo）24分9助攻。羅培茲12分、賞3次火鍋，波提斯（Bobby Portis）12分8助攻。

鵜鶘以Z.威廉森34分最佳，另有8籃板、6次助攻。英葛蘭拿23分，但他三分球10投僅1中。波爾（Lonzo Ball）20分8助攻，布雷德索16分，赫南高梅茲（Willy Hernangomez）10分。

公鹿米德爾頓。（歐新社）

鵜鶘以Z.威廉森（右）單打面對公鹿球星亞德托昆波（左）。（今日美國）

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