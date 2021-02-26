NBA》湖人連敗影響詹皇奪MVP？A.戴維斯：他只在乎冠軍

湖人雙星詹姆斯與A.戴維斯。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕湖人近期表現低迷，近6戰吞下5敗，並且在近期吞下4連敗，對於「詹皇」詹姆斯（LeBron James）爭奪生涯第五座例行賽MVP來說，無疑是增添變數，然而A.戴維斯（Anthony Davis）表示，詹姆斯個人其實並不會因此受影響，直言「他專注的是總決賽MVP」。

少了A.戴維斯（Anthony Davis）和施洛德（Dennis Schroder）兩大好手，湖人近期表現不佳，然而對於爭奪例行賽MVP詹姆斯來說更不是好事。不過搭檔A.戴維斯卻認為詹皇其實並不會介意，他說：「跟你說吧，我知道那個人（詹姆斯）不會在乎MVP獎項，他在乎的是冠軍。」

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A.戴維斯繼續說：「所以如果他像去年一樣，落選MVP但奪下冠軍，他是不會在意的。這就是他的心態，他不會專注在MVP，他專注的是『總決賽』MVP。」

詹姆斯上次獲得例行賽MVP已是2013年，效力於熱火，不過在那之後於2016（騎士）、2020年（湖人）奪下兩座總冠軍以及總決賽MVP。目前詹姆斯33場比賽，場均攻下25.6分、8.1籃板8助攻1抄截。

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