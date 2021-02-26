中職》富邦悍將完成調薪 高國輝重回50萬俱樂部

富邦悍將高國輝。（資料照，記者張忠義攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將2021年談薪作業全數完成，去年季末宣告為自由球員的林宥穎，以月薪32、36萬元的2年複數年約續留；去年拿下東山再起獎的高國輝加薪16萬元為全隊最多，以月薪56萬元重回50俱樂部；調薪幅度最高為江國豪90％、新球季月薪19萬元與李宗賢62.5％、新球季月薪26萬元。

投手部分，江國豪去年繳出全隊本土最多局數（110.7局）與最多勝場（9勝），獲得加薪9萬元肯定，新球季月薪升至19萬元；陳仕朋連續3年表現優異，新球季加薪5萬元，月薪達23萬元；王尉永、林晨樺、羅國華分別加薪3、3、1萬元，月薪增至15、17、14萬元。

捕手部分，林宥穎獲得2年合約，2021-22年球季月薪分別為32、36萬元；戴培峰加薪1.5萬元，新球季月薪11.5萬元。

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內野手部分，去年出賽117場為全隊之冠，安打、打點、盜壘皆寫下生涯新高的李宗賢，在拿下最佳十人游擊手獎項的加持下，獲得 62.5％的加薪幅度，今年月薪從16萬元升至26萬元；蔣智賢加薪5萬元，月薪從33萬元升至38萬元；辛元旭生涯首年就獲得56場出賽機會，繳出三成打擊率與0.92守備率，加薪4.5萬元，月薪增至12萬元；季末以優異表現幫助球隊提升戰績的陳凱倫加薪1.5萬元，新球季月薪16.5萬元。

外野手部分，高國輝去年出賽97場，擊出包含25支全壘打在內的104支安打與70分打點，寫下近四年新高的成績拿到東山再起獎的肯定，2021年球季獲得全隊最多的16萬元加薪，以月薪56萬元重返 50 俱樂部；高國麟加薪6萬元，新球季月薪23萬元；去年出賽78場為生涯新高的申皓瑋加薪3萬元，2021年月薪為12萬元。

富邦悍將林宥穎。（資料照，記者陳志曲攝）

江國豪。（資料照，記者廖耀東攝）

富邦悍將2021年調薪幅度。（富邦球團提供）

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