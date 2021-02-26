NBA》金塊惜敗巫師 「魏少」追平隊史單季大三元紀錄

畢爾（左）。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕巫師今踢館金塊主場，在得分王畢爾（Bradley Beal）33分領軍之下，在拉鋸戰中以112：110險勝，近7戰拿下6勝。

金塊今開賽手感欠佳、團隊前17次出手錯失13次，所幸在第二節中段拉出一波19：4的攻勢，取得51：48領先，不過巫師在麥修斯（Garrison Mathews）的外線助威下反倒帶著56：54的些微領先進入下半場。

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易籃後，戰況持續膠著，進入決勝節剩下3分多鐘時，畢爾罰球加上魏斯布魯克（Russell Westbrook）後仰跳投命中幫助巫師取得108：105領先，此後巫師就未再處於落後局面，剩下31秒時J.穆雷（Jamal Murray）外線出手未果，畢爾搶到籃板但尼托（Raul Neto）跳投未進，約基奇（Nikola Jokic）抓到籃板，J.穆雷沒有嘗試最後一擊，反而把球傳給卡帕佐（Facundo Campazzo），他在右側出手三分、可惜沒能成功，金塊就以2分惜敗。

巫師畢爾今繳全隊最高33分、八村壘進帳20分，此外，魏斯布魯克今繳16分10籃板10助攻、本季第9度完成大三元，根據《ESPN Stats & Info》指出，他已追平沃克（Darrell Walker）在1989-90球季寫下的單季最多大三元隊史記錄。

金塊方面，先發4人得分上雙，J.穆雷貢獻34分、約基奇24分11籃板7助攻、波特（Michael Porter Jr.）繳18分10籃板、M.莫里斯（Monte Morris）挹注12分。

魏斯布魯克（右）。（法新社）

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