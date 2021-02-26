港都盃》久違了！楊俊瀚200公尺預賽登場 輕鬆破大會

「台灣最速男」楊俊瀚今在高雄港都盃田徑錦標賽男子200公尺預賽登場。（田協提供）

〔記者吳孟儒／高雄報導〕「台灣最速男」楊俊瀚昨在高雄港都盃田徑錦標賽男子100公尺摘金，今緊接著在200公尺項目登場，預賽就衝出破大會的20秒97，續朝本季第2金的目標邁進。

楊俊瀚為男子100公尺、200公尺的全國紀錄保持人，但他前次單一賽事同步角逐兩項目已是2019年7月的拿坡里世大運，這次港都盃是他睽違已久同時參加100公尺、200公尺。

請繼續往下閱讀...

楊俊瀚昨在100公尺決賽以10秒54摘下今年首金，他自認身體未在最佳狀態，也對於之後200公尺項目的秒數稍為有個底，不過，今他在預賽就衝出20秒97，也是他自去年3月青年盃預賽20秒77的最佳成績，至於前一次出賽為同年8月模擬東京奧運賽留下的21秒22。

睽違以久連續出賽，楊俊瀚承認，這多少會有負擔，但以平日訓練來看是足以應付，他說：「這樣的強度還是能接受，之後不管是大比賽，或是小比賽，都可能會有兼項，所以也趁著國內新年首站適應。」

「台灣最速男」楊俊瀚今在高雄港都盃田徑錦標賽男子200公尺預賽登場。（田協提供）

「台灣最速男」楊俊瀚今在高雄港都盃田徑錦標賽男子200公尺預賽登場。（田協提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法