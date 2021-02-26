港都盃》許樂沒被腸胃炎擊垮 林詩亭目標這場賽事挑戰全國紀錄

新民高中聽障女將許樂今在高雄港都盃田徑錦標賽高中女子組100公尺跨欄決賽，以13秒43的破大會成績摘金。

（田協提供）

〔記者吳孟儒／高雄報導〕新民高中聽障女將許樂月初因腸胃炎不適一度住院，雖身體狀態尚未恢復至百分之百，但今她在高雄港都盃田徑錦標賽高中女子組100公尺跨欄決賽，仍以13秒43的破大會成績摘金。

許樂去年在港都盃公開女子組100公尺跨欄決賽跑出13秒89，締造生涯最佳並一舉摘金，成績也突飛猛進，更在該年的全國田徑錦標賽以13秒19技壓兩大奪金熱門林詩亭、謝喜恩，首度在全國賽稱霸。

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不過，這次來到港都盃前，許樂卻因腸胃炎不適而住院兩天，體重一口氣掉了4公斤，肌肉力量也明顯不足，直到農曆春節期間才恢復重量訓練。

雖自認身體狀態未在最佳，今年改而轉戰高女組，但她表現依舊在水準之上，昨她在預賽跑出13秒49，今她在決賽衝出13秒43，若將此成績擺在公開女子組，也能比下林詩亭的13秒65，改寫自己寫下的大會紀錄。

新民高中聽障女將許樂今在高雄港都盃田徑錦標賽高中女子組100公尺跨欄決賽，以13秒43的破大會成績摘金。

（田協提供）

許樂表示：「其實一開始就是擔心自己的身體狀態，所以才想先求安全完賽，才不選擇與學姊們一起競爭。」她也補充，這次有達到賽前設定的14秒內目標，新賽季首要為保持身體健康，才能免於成績大起大落，有健康的狀態，也才有足夠本錢挑戰佳績。

台灣師大林詩亭去年全大運女子100公尺跨欄飆出相隔50年台灣最快13秒04，這次港都盃決賽明顯還在調整狀態，但她仍以13秒65的成績，刷新公開女子組大會紀錄摘金。

林詩亭接下來3月將續戰新北市全國青年盃、全國原住民運動會，並放眼月底的109 年全國大專校院田徑公開賽，挑戰紀政在1970年締造12秒93的全國紀錄。

台灣師大林詩亭以13秒65的成績，刷新公開女子組大會紀錄摘金。（田協提供）

台灣師大林詩亭以13秒65的成績，刷新公開女子組大會紀錄摘金。（田協提供）

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