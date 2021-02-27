晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

詹皇率湖人戰拓荒者盼終結四連敗 今日賽事預告與轉播

2021/02/27 06:46

詹姆斯。（資料照，法新社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有三場賽事轉播，第一場是溜馬對決塞爾提克，第二場則是黃蜂與勇士之間的交手、鮑爾（LaMelo Ball）對決柯瑞（Stephen Curry）、第三場則是拓荒者對上湖人，湖人正面臨開季以來最長的四連敗，詹姆斯（LeBron James）能否幫助球隊中止連敗呢？別忘了鎖定轉播囉！

中職熱身賽來到第二天的賽事，今天仍為兩地開打，分別為統一對味全及富邦對樂天，喜愛棒球的球迷朋友，千萬別錯過今天的賽事轉播囉！

NBA

08:30 溜馬@塞爾提克 緯來體育、愛爾達體育1台

11:00 黃蜂@勇士 緯來體育

11:00 拓荒者@湖人 ELEVEN SPORTS1、愛爾達體育1台

PLG

14:30 富邦勇士@台新夢想家

17:00 領航猿@攻城獅

轉播:MOMO綜合台（D-Live）、民視第一台、Youtube官方頻道

UBA八強複賽

13:00 高雄師大vs.國立體大

14:45 輔仁大學vs.政治大學

16:30 義守大學vs.健行科大

18:15 世新大學vs.台灣師大

轉播:MOMO綜合台

中職熱身賽

17:05 統一vs味全 斗六 緯來體育、愛爾達體育2台

17:05 富邦vs樂天 澄清湖 愛爾達體育1台

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。