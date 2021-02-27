詹皇率湖人戰拓荒者盼終結四連敗 今日賽事預告與轉播

詹姆斯。（資料照，法新社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有三場賽事轉播，第一場是溜馬對決塞爾提克，第二場則是黃蜂與勇士之間的交手、鮑爾（LaMelo Ball）對決柯瑞（Stephen Curry）、第三場則是拓荒者對上湖人，湖人正面臨開季以來最長的四連敗，詹姆斯（LeBron James）能否幫助球隊中止連敗呢？別忘了鎖定轉播囉！

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中職熱身賽來到第二天的賽事，今天仍為兩地開打，分別為統一對味全及富邦對樂天，喜愛棒球的球迷朋友，千萬別錯過今天的賽事轉播囉！

NBA

08:30 溜馬@塞爾提克 緯來體育、愛爾達體育1台

11:00 黃蜂@勇士 緯來體育

11:00 拓荒者@湖人 ELEVEN SPORTS1、愛爾達體育1台

PLG

14:30 富邦勇士@台新夢想家

17:00 領航猿@攻城獅

轉播:MOMO綜合台（D-Live）、民視第一台、Youtube官方頻道

UBA八強複賽

13:00 高雄師大vs.國立體大

14:45 輔仁大學vs.政治大學

16:30 義守大學vs.健行科大

18:15 世新大學vs.台灣師大

轉播:MOMO綜合台

中職熱身賽

17:05 統一vs味全 斗六 緯來體育、愛爾達體育2台

17:05 富邦vs樂天 澄清湖 愛爾達體育1台

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