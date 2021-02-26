UBA》字母哥鞋「限制」火力 阿巴西改穿詹皇鞋大爆發率世新大勝

阿巴西三分球11投7中，豪取全場最高37分，率世新大勝國立體大，收下8強賽首勝。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／新莊報導〕109學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級八強複賽，今將在新莊體育館點燃戰火，世新大學「新台灣人」阿巴西火力全開，全場三分球11投7中，豪取全場最高37分，率隊79：58大勝國立體大，收下8強賽首勝。

預賽世新曾碰上國體大，團隊僅攻下45分，寫下本學年度新低，阿巴西當時12投0中，僅靠罰球進帳1分。但此役卻判若兩人，三分球命中數與得分皆寫下生涯新高，主帥何正峰透露，「前一場主控陳建銘缺陣，阿巴西則穿錯鞋子，全隊彷彿失去了靈魂。」

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阿巴西笑說，「之前我穿NBA『字母哥』亞德托昆波的球鞋，但鞋型太窄，導致腳很容易痠痛，近期我改穿詹姆斯的球鞋，版型比較適合我，加上底部還有氣墊，穿起來很舒適，表現自然提升。」

何正峰說，「阿巴西的鞋子要穿到13號以上，所以不容易找到適合的款式；今天賽前還特別提醒他要帶正確的鞋子出門。」

世新大學全隊僅阿巴西得分上雙，外籍中鋒丹尼爾進帳8分、15籃板、6阻攻，後衛陳建銘攻下4分、8助攻，世新大勝國體。主帥何正峰坦言，「賽前預期是5分差的比賽，此役全隊打出信心，八強賽有好的開始。」

阿巴西。（記者陳志曲攝）

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