晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

新北中等學校運動會落幕 光榮國中接力賽破25年大會紀錄

2021/02/26 20:44

光榮國中選手於國女組400公尺接力打破25年大會紀錄。左至右依序為周欣彤、蔡昕妤、李珂樊及謝郁馨。（新北市政府教育局提供）

［記者周湘芸／新北報導］新北市110年中等學校運動會今天落幕，光榮國中謝郁馨、周欣彤、蔡昕妤及李珂樊於國女組400公尺接力，以48.92秒的成績打破25年大會紀錄，整場運動會共16人破13項大會紀錄，可望代表新北市參加今年4月的全國中等學校運動會。

教育局表示，光榮國中此次賽事表現亮眼，共6人破5項大會紀錄，包括周欣彤國女甲田徑100公尺決賽、蔡岷恒國男甲田徑擲鐵餅決賽、黃潮鴻國男甲田徑擲標槍決賽、謝郁馨、周欣彤、蔡昕妤、李珂樊國女甲田徑400公尺接力預賽及決賽。

另外，新北高中陳建榮在高男組400公尺預賽、400公尺跨欄決賽皆破大會紀錄。其教練林克明表示，陳建榮曾因無法適應訓練強度，歷經脛骨疲勞性骨折及鼠蹊部拉傷，2年無法參加賽事，期間他自我要求撐過訓練課表，此次賽會更突破個人最佳成績。

教育局指出，今年打破大會紀錄另有新北高中張哲瑋、謝高銘、林鑫義、陳建榮高男組田徑1600公尺接力決賽、三重商工游騰翔及丹鳳高中周辰宇高男組田徑1萬公尺競走決賽、三重高中陳宜助高男組田徑推鉛球決賽、溪崑國中林家宏國男甲田徑5千公尺競走決賽、中正國中張凱森國男甲田徑110公尺跨欄預賽、明德高中黃漢高男組田徑混合運動。

新北高中陳建榮在高男組400公尺預賽、400公尺跨欄決賽皆破大會紀錄。（新北市政府教育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。