新北中等學校運動會落幕 光榮國中接力賽破25年大會紀錄

光榮國中選手於國女組400公尺接力打破25年大會紀錄。左至右依序為周欣彤、蔡昕妤、李珂樊及謝郁馨。（新北市政府教育局提供）

［記者周湘芸／新北報導］新北市110年中等學校運動會今天落幕，光榮國中謝郁馨、周欣彤、蔡昕妤及李珂樊於國女組400公尺接力，以48.92秒的成績打破25年大會紀錄，整場運動會共16人破13項大會紀錄，可望代表新北市參加今年4月的全國中等學校運動會。

教育局表示，光榮國中此次賽事表現亮眼，共6人破5項大會紀錄，包括周欣彤國女甲田徑100公尺決賽、蔡岷恒國男甲田徑擲鐵餅決賽、黃潮鴻國男甲田徑擲標槍決賽、謝郁馨、周欣彤、蔡昕妤、李珂樊國女甲田徑400公尺接力預賽及決賽。

請繼續往下閱讀...

另外，新北高中陳建榮在高男組400公尺預賽、400公尺跨欄決賽皆破大會紀錄。其教練林克明表示，陳建榮曾因無法適應訓練強度，歷經脛骨疲勞性骨折及鼠蹊部拉傷，2年無法參加賽事，期間他自我要求撐過訓練課表，此次賽會更突破個人最佳成績。

教育局指出，今年打破大會紀錄另有新北高中張哲瑋、謝高銘、林鑫義、陳建榮高男組田徑1600公尺接力決賽、三重商工游騰翔及丹鳳高中周辰宇高男組田徑1萬公尺競走決賽、三重高中陳宜助高男組田徑推鉛球決賽、溪崑國中林家宏國男甲田徑5千公尺競走決賽、中正國中張凱森國男甲田徑110公尺跨欄預賽、明德高中黃漢高男組田徑混合運動。

新北高中陳建榮在高男組400公尺預賽、400公尺跨欄決賽皆破大會紀錄。（新北市政府教育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法