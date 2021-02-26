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高球》他不是偷腥的怪物！性感豪乳女將曾為伍茲說話

2021/02/26 19:20

史比拉娜因為姣好的外型與身材，且打球穿著性感因此爆紅。（取自史比拉娜IG）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕現年45歲的美國高爾夫傳奇老虎伍茲（Tiger Woods），日前在加州洛杉磯當地發生嚴重車禍，右腿多處骨折所幸送醫急救性命無虞，而以性感豪乳爆紅的前職業女將史比拉娜（Paige Spiranac），早在上月就以與伍茲沾邊的相關消息，而頻頻搶攻歐美八卦媒體版面。

據英媒《太陽報》報導，老虎伍茲的紀錄片今年元月在美國HBO推出後，過往性成癮、嫖妓、婚姻破裂等不堪醜聞，再度引發各界熱議，只不過，人氣網紅史比拉娜卻曾出面為伍茲說話，芳齡27歲的她先前在自己播客節目直言，這位名將不是偷腥外遇的「怪物」，「即使這些事情都曾發生，我認為人們對他的要求也太高了。沒人過著完美生活，我們都會犯錯，這不像他殺了人，他劈腿偷情了，但許多人一輩子都在幹這些事。」

史比拉娜自青少年就小有名氣，2015年轉戰職業驚豔四座，曾被封為「果嶺上最性感選手」，2016年外卡出戰杜拜後，這位金髮美女淡出賽場，如今靠著亮麗外型和魔鬼身材，轉型成為運動網紅，2018年登上運動畫刊泳裝特輯，人氣暴漲的她，IG已逾300萬粉絲追蹤，1則貼文約進帳10272英鎊（約41萬台幣），穩居高爾夫界之最，甚至比伍茲1則貼文8501英鎊（約34萬台幣）還多。

史比拉娜因為姣好的外型與身材，且打球穿著性感因此爆紅。（取自史比拉娜IG）

　

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