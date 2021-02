NBA》關鍵球未響哨！「怪物狀元」回應超成熟 美媒驚：他才20歲？

公鹿羅培茲(左)、鵜鶘「怪物狀元」Z.威廉森(右)。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕鵜鶘今以125:129惜敗公鹿,中斷2連勝,「怪物狀元」Z.威廉森(Zion Williamson)賽後談到決勝節一次裁判未響哨的關鍵進攻,Z.威廉森超成熟的回答,讓美媒驚呼:「他才20歲?」

鵜鶘此役與公鹿一路拉鋸,末節剩下1分24秒時鵜鶘落後1分,Z.威廉森從左側底角往籃下切入,不料遭羅培茲(Robin Lopez)封阻下來,該球疑似有手部接觸,但裁判並未響哨,接著Z.威廉森重摔倒地,反被「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)快攻灌籃擴大領先,最終鵜鶘反攻未果吞敗。

Z.威廉森今日26投15中,攻下全隊最高的34分,外帶8籃板、6助攻、1阻攻,連2戰繳出30分以上的好表現。

賽後Z.威廉森被鵜鶘隨隊記者Jim Eichenhofer問及,羅培茲疑似有手部接觸的封阻,裁判卻未響哨的關鍵進攻時,Z.威廉森表示:「我需要重新觀看比賽畫面,羅培茲也許是直上直下,我永遠不會跟裁判抱怨該如何吹判比賽,我不是那樣的人,未來也不會變成這樣。」Z.威廉森成熟的回答,讓Jim Eichenhofer驚呼:「這傢伙才20歲?」

