NBA》關鍵球未響哨！「怪物狀元」回應超成熟 美媒驚：他才20歲？

公鹿羅培茲（左）、鵜鶘「怪物狀元」Z.威廉森（右）。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘今以125：129惜敗公鹿，中斷2連勝，「怪物狀元」Z.威廉森（Zion Williamson）賽後談到決勝節一次裁判未響哨的關鍵進攻，Z.威廉森超成熟的回答，讓美媒驚呼：「他才20歲？」

鵜鶘此役與公鹿一路拉鋸，末節剩下1分24秒時鵜鶘落後1分，Z.威廉森從左側底角往籃下切入，不料遭羅培茲（Robin Lopez）封阻下來，該球疑似有手部接觸，但裁判並未響哨，接著Z.威廉森重摔倒地，反被「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）快攻灌籃擴大領先，最終鵜鶘反攻未果吞敗。

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Z.威廉森今日26投15中，攻下全隊最高的34分，外帶8籃板、6助攻、1阻攻，連2戰繳出30分以上的好表現。

賽後Z.威廉森被鵜鶘隨隊記者Jim Eichenhofer問及，羅培茲疑似有手部接觸的封阻，裁判卻未響哨的關鍵進攻時，Z.威廉森表示：「我需要重新觀看比賽畫面，羅培茲也許是直上直下，我永遠不會跟裁判抱怨該如何吹判比賽，我不是那樣的人，未來也不會變成這樣。」Z.威廉森成熟的回答，讓Jim Eichenhofer驚呼：「這傢伙才20歲？」

Asked about late 4Q drive where he jumped/fell vs. Lopez, Zion said he needs to rewatch the play, suggesting Lopez may have had verticality. Zion on no-call: "I'm never going to tell a ref how to do his job. I'm not like that, and I'm never going to be like that." This guy is 20? — Jim Eichenhofer （@Jim_Eichenhofer） February 26, 2021

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