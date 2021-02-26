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UBA》錯估台北塞車時間 義守蘇文儒將功折罪扮演致勝英雄

2021/02/26 20:17

蘇文儒在正規賽結束前27.5秒投進追平分，延長賽再於37秒投進致勝拋投，率領義守贏球。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／新莊報導〕109學年度UBA大專籃球聯賽八強賽，義守大學碩一前鋒蘇文儒「帶罪立功」，賽前因為錯估路程時間，差點害球隊趕不上比賽，所幸此役他下半場發威，扮演英雄，在正規賽結束前27.5秒投進追平分，延長賽再於37秒投進致勝拋投，率領義守88：83擊敗台師大，收下八強賽首勝。

義守全隊今天於開賽前20分鐘才抵達新莊體育館，蘇文儒自首，「全隊幾乎都來自中南、部，我參考導航顯示，從住宿的松山區，搭車到球場只要30分鐘，未料在市民大道上大塞車，差點誤事，之後一定要再提早半小時出發。」

賽前熱身不足，義守上半場一度落後達17分，所幸下半場甦醒，第三節僅讓台師大攻下12分，逐漸收復失土，並在延長賽拉出13：2的猛攻，將勝利放入囊中。

第五種子的義守大學，預賽碰上第4種子師大曾以13分之差落敗。此役報了一箭之仇，並上演「下剋上」的戲碼。蘇文儒說，「若能扳倒預賽第4名的師大，晉級機率將大幅提升，這一場勝利很關鍵。」

蘇文儒此役出賽全隊最多39分鐘，攻下13分，末節一度左腳不適要求退場休息，但經過簡單治療、恢復後，又請纓上陣，並扮演勝利功臣。

蘇文儒。（記者陳志曲攝）

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