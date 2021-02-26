日職》珍貴畫面曝光！ 阪神釋出「一日跟拍」陳偉殷影片

〔記者倪婉君／綜合報導〕「台灣殷雄」陳偉殷今年成為日職人氣球隊阪神虎的一員，球團也於昨天釋出一段長達19分鐘的影片，從殷仔吃早餐開始一直跟拍到訓練結束，不少球迷平時看不到的珍貴畫面因而曝光。

陳偉殷去年底以年薪200萬美元的兩年合約加盟阪神虎，並於今年2月1日正式投入在沖繩的春訓，目前已兩度在實戰打擊練習中登板，分別投出60和40球，預訂後天對養樂多熱身賽先發出賽。阪神監督矢野燿大對於殷仔展現高度期待，表示：「他在牛棚投得不錯，很期待他在實戰的表現。」

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除了過去在中日龍的實績，再加上赴大聯盟發展的表現，陳偉殷在球隊頗受敬重，球團也特別安排「一日跟拍」的行程，錄下殷仔春訓的一天。殷仔在影片中也展現流利的日語，從早上7點半用早餐開始，他就透露自己喜歡吃魚，接著9點20到球場後，就進行伸展、傳接球、進牛棚練投、跑步等一連串的訓練過程。

到了下午進行打擊練習時，球團人員立刻問殷仔說：「喜歡打擊嗎?」殷仔立刻搖頭說不喜歡，但仍認真進行觸擊短打等訓練。打擊練習結束後，殷仔也進行約一小時的重量訓練，中間空檔也用英語和阪神洋將對於訓練器材進行意見交換，從日語轉換到英語的切換能力一流。

在訓練結束後，殷仔又接受採訪及拍照，才結束緊湊的一天行程。殷仔最後也用國語、日語雙聲帶向台灣及日本球迷問好，希望更多球迷能夠支持他和阪神虎。

以下是殷仔的一日行程：

7:30早餐

9:20到球場

9:40伸展

10:00練習開始

10:40傳接球

11:15牛棚練投

11:50跑步

12:00體幹核心訓練

13:20打擊練習

14:00重量訓練

15:00採訪

15:30結束

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