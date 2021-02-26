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UBA》政大半場陷入苦戰 洪楷傑第三節發飆率隊奪首勝

2021/02/26 20:42

政治大學洪楷傑攻下17分。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／新莊報導〕109學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級八強複賽，首戰由預賽排名第一的政大對上高師大，政大克服開賽0：7及上半場落後1分的困境，第三節初大四「一哥」洪楷傑獨拿7分帶出15：0攻勢，翻轉戰局，最終78：64獲勝，也是3季來首度贏得複賽第一戰，朝隊史首度四強賽邁進。

陳子威說：「過去兩季複賽首戰都吞敗，對士氣很傷，後面再怎麼追，始終缺一口氣，本季預賽排第一晉級，與前兩季大不同，複賽首戰肯定要拿下，全隊展現必勝決心，即便開局不很順，仍在第三節掌控大局，複賽第一戰的首勝終於入袋。」

政大3人得分上雙，洪楷傑17分，含上半場11投中5拿10分，及第三節關鍵7分，林彥廷13分，兩名大一優質菜鳥前鋒王凱裕12分，主控游艾喆9分、6籃板、5助攻及本季最高的7抄截。

教練陳子威說：「開局太多個人單打，大家都想自我證明些什麼，卻忽略高師的一對一防守向來很強，中場休息跟球員說，得多些團隊合作，洪楷傑也適時跳出，扮關鍵角色。」

洪楷傑也認為：「上半場流於單打獨鬥，中場教練要我們先團隊作戰，大家有聽進去，我身為大四學長，肯定得以身作則，但高師防守真的很好，我拚的有點累，比分超前後就跟教練說想換下休息，隊友很爭氣，得以順利搶下3年來複賽首戰的第一勝。」

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