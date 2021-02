NBA》慘！外線10投1中 鵜鶘球星寫隊史難堪紀錄

鵜鶘明星前鋒英葛蘭(右)。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕鵜鶘今以125:129不敵公鹿,明星前鋒英葛蘭(Brandon Ingram)外線手感急凍,單場10投僅1中、命中率10%,寫下隊史第三慘的難堪紀錄。

英葛蘭今上陣36分36秒,全場25投11中,不過外線手感盡失,10投僅1中、命中率是低迷的10%,得到23分、4籃板、2助攻、1抄截。

請繼續往下閱讀...

根據《ESPN Stats & Info》報導,英葛蘭單場外線10投1中、10%的三分球命中率,追平鵜鶘隊史單場外線至少出手10次的情況下,第三慘的三分球命中率。

此外,比英葛蘭單場三分球命中率還慘的則是退役球星戴維斯(Baron Davis),戴維斯在2003-04球季寫下過單場外線10投盡墨、11投1中的難堪成績,命中率分別為0%、9.1%。

退役球星戴維斯。(資料照,美聯社)

Brandon Ingram finished 1-10 on 3-pointers tonight (10%). That is tied for the 3rd-worst 3-point field goal percentage in a game in Pelicans history (min. 10 3-pt FGA).



Only Baron Davis has had lower percentages in 2 separate games. pic.twitter.com/1eTMmlrxR8