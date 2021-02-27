UBA》為了轉職業做準備 谷毛唯嘉苦練三分率健行開胡

健行科大谷毛唯嘉（左）拿下全隊最高分。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／新莊報導〕109學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級八強複賽，衛冕軍健行科大5人得分上雙，大三主力控衛谷毛唯嘉三分球8投中5，攻下本季次高的26分，領軍82：68擊敗上季第四的輔仁大學，報了預賽輸球的一箭之仇。

健行首節一度取得20分領先，但輔大逐漸收復失土，並在第三節追成49：49平手；衛冕軍拒絕被逆轉，谷毛唯嘉和簡廷兆連續三分球命中，很快以66：58再拉開比分，最終14分贏球。

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健行教練劉孟竹說，有預賽輸輔大的教訓，被追平後立刻回神修正，而關鍵之一就是谷毛唯嘉，因努力不一定成功、不努力一定不成功，「谷毛」的努力、自我要求，大家看得見。

谷毛唯嘉說，出現小危機得馬上處理，大家都很有默契；下半場輔大的江均、喬楚瑜打出太多轉換快攻，才會被追平，還好迅速止血。

至於本季的角色，谷毛唯嘉認為：「上季有林俊吉扛責，本季阿吉學長畢業，我當然得跳出扛重擔，尤其提升過往較弱的三分球。」

谷毛唯嘉說，「我應該是大二才變準，大一還在調整投籃姿勢，要往上打（職業）外線勢必要提升；現每天練投三次，含練球前後各一，合計進球在兩百至三百之間。」

健行本場三分球36投中11，朱雲豪16分、13籃板，開季2度「雙十」，謝亞軒12分、高錦瑋11分、陳范柏彥10分。

輔大喬楚瑜14分、14籃板，開季6度「雙十」，魏嘉豪14分、6籃板、3助攻，大一菜鳥江均 9分、7籃板、4助攻。

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