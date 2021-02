高球》與鱷共舞！麥克羅伊果嶺推桿竟有不速之客

〔記者梁偉銘/綜合報導〕今年臨時更換場地和名字的世界高爾夫錦標賽,本週在美國佛羅里達州The Concession俱樂部開打,北愛爾蘭前世界球王麥克羅伊(Rory McIlroy)果嶺推桿時,旁邊就有隻鱷魚在草叢裡休息,由於距離選手們相當近,當電視轉播畫面拍到,引發許多球迷驚訝熱議。

據英國《太陽報》報導,其實短吻鱷在當地很常見,但當眾球星於果嶺巧遇這種兇猛殘暴的野生兩棲動物,還是令各界虛驚一場。所幸當時當時同組的麥克羅伊、湯瑪斯(Justin Thomas)、霍馬(Max Homa),都沒在第8洞發現身邊就埋伏著不速之客,尤其當31歲的麥克羅伊聚精會神推桿時,那隻爬行動物似乎就在離湯瑪斯腳後幾公尺處熟睡著,驚險場面讓人捏一把冷汗。

擔任賽事轉播球評的名將麥金利(Paul McGinley)說:「牠們看起來就像雕像,可能不如迪士尼樂園裡那麼真實,但這可是假象,一旦牠們動起來,你不跑快點恐怕還逃不掉。」

Don't play too close to the water at The Concession. pic.twitter.com/1oCC24AUrW