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高球》與鱷共舞！麥克羅伊果嶺推桿竟有不速之客

2021/02/27 06:50

〔記者梁偉銘／綜合報導〕今年臨時更換場地和名字的世界高爾夫錦標賽，本週在美國佛羅里達州The Concession俱樂部開打，北愛爾蘭前世界球王麥克羅伊（Rory McIlroy）果嶺推桿時，旁邊就有隻鱷魚在草叢裡休息，由於距離選手們相當近，當電視轉播畫面拍到，引發許多球迷驚訝熱議。

據英國《太陽報》報導，其實短吻鱷在當地很常見，但當眾球星於果嶺巧遇這種兇猛殘暴的野生兩棲動物，還是令各界虛驚一場。所幸當時當時同組的麥克羅伊、湯瑪斯（Justin Thomas）、霍馬（Max Homa），都沒在第8洞發現身邊就埋伏著不速之客，尤其當31歲的麥克羅伊聚精會神推桿時，那隻爬行動物似乎就在離湯瑪斯腳後幾公尺處熟睡著，驚險場面讓人捏一把冷汗。

擔任賽事轉播球評的名將麥金利（Paul McGinley）說：「牠們看起來就像雕像，可能不如迪士尼樂園裡那麼真實，但這可是假象，一旦牠們動起來，你不跑快點恐怕還逃不掉。」

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