NBA》不再悲情！KD明星賽不打 溜馬前鋒遞補入選

溜馬前鋒沙波尼斯遞補入選明星賽。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕NBA2020-21賽季明星賽將於3月8日在亞特蘭大開打,獲得第二高票、擔任東部隊長的籃網球星杜蘭特(Kevin Durant)因左腿拉傷未恢復,確定將缺席明星賽,成為史上第一位缺席的隊長,他的空缺將由溜馬前鋒沙波尼斯(Domantas Sabonis)遞補,先發的位置則由綠衫軍塔圖姆(Jayson Tatum)取代。

Pacers star Domantas Sabonis is expected to replace Kevin Durant on the Eastern Conference All-Star team, source tells ESPN.