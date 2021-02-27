晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》不再悲情！KD明星賽不打 溜馬前鋒遞補入選

2021/02/27 07:46

溜馬前鋒沙波尼斯遞補入選明星賽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA2020-21賽季明星賽將於3月8日在亞特蘭大開打，獲得第二高票、擔任東部隊長的籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）因左腿拉傷未恢復，確定將缺席明星賽，成為史上第一位缺席的隊長，他的空缺將由溜馬前鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）遞補，先發的位置則由綠衫軍塔圖姆（Jayson Tatum）取代。

從2月6日後，杜蘭特只出席了一場比賽，他先因接觸確診染疫者隔離一週，缺席三場比賽，復出交手老東家勇士，不過比賽結束後，杜蘭特卻拉傷左腿腿筋，目前已連續缺席6戰，稍早籃網發表聲明，宣布杜蘭特將退出明星賽。

杜蘭特確定不打明星賽。（資料照，美聯社）

籃網在聲明中表示，經過核磁共振檢查後，球隊對杜蘭特腿筋傷勢有了更深入的了解，籃網很有信心他能完全康復，不過可能還需花點時間。KD接下來會繼續接受治療，明星賽後會再度接受檢查。

杜蘭特確定缺戰後，聯盟稍早也宣布，溜馬前鋒沙波尼斯將遞補進明星賽名單。沙波尼斯本季打出全面身手，卻差點成為NBA史上第一個平均20分10籃板5助攻以上，卻沒有辦法入選明星賽的球員。而杜蘭特明星賽先發的位置則由塞爾提克塔圖姆來頂替。

塔圖姆將頂替杜蘭特在明星賽先發。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。