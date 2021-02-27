NBA》不再悲情！KD明星賽不打 溜馬前鋒遞補入選

溜馬前鋒沙波尼斯遞補入選明星賽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA2020-21賽季明星賽將於3月8日在亞特蘭大開打，獲得第二高票、擔任東部隊長的籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）因左腿拉傷未恢復，確定將缺席明星賽，成為史上第一位缺席的隊長，他的空缺將由溜馬前鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）遞補，先發的位置則由綠衫軍塔圖姆（Jayson Tatum）取代。

Pacers star Domantas Sabonis is expected to replace Kevin Durant on the Eastern Conference All-Star team, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski （@wojespn） February 26, 2021

從2月6日後，杜蘭特只出席了一場比賽，他先因接觸確診染疫者隔離一週，缺席三場比賽，復出交手老東家勇士，不過比賽結束後，杜蘭特卻拉傷左腿腿筋，目前已連續缺席6戰，稍早籃網發表聲明，宣布杜蘭特將退出明星賽。

請繼續往下閱讀...

杜蘭特確定不打明星賽。（資料照，美聯社）

籃網在聲明中表示，經過核磁共振檢查後，球隊對杜蘭特腿筋傷勢有了更深入的了解，籃網很有信心他能完全康復，不過可能還需花點時間。KD接下來會繼續接受治療，明星賽後會再度接受檢查。

杜蘭特確定缺戰後，聯盟稍早也宣布，溜馬前鋒沙波尼斯將遞補進明星賽名單。沙波尼斯本季打出全面身手，卻差點成為NBA史上第一個平均20分10籃板5助攻以上，卻沒有辦法入選明星賽的球員。而杜蘭特明星賽先發的位置則由塞爾提克塔圖姆來頂替。

塔圖姆將頂替杜蘭特在明星賽先發。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法