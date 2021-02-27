NBA》才剛被太陽釋出 湖人以短約網羅中鋒D.瓊斯

中鋒D.瓊斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis,）受傷缺陣，讓湖人禁區戰力大受影響，紫禁大軍近期吞下4連敗，排名降至西部第三。湖人隊今天以10天短約，簽下25歲中鋒D.瓊斯（Damian Jones）。

D.瓊斯是在2016年的選秀會中，被勇士以首輪第30順位選中，他在勇士隊待了3個球季，場均有3.6分、2.3顆籃板。2019年7月他被交易至老鷹。D.瓊斯在2019-20年賽季合計共出賽55場有27場先發，平均有5.6分、3.7顆籃板。

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2020年11月30日（美國時間），D.瓊斯和太陽簽2年約，但他本季在太陽出賽14場，平均僅交出1.6分，1.3顆籃板，場均上場時間只有6.7分鐘，今年2月23日（美國時間）遭太陽釋出。

如今湖人以10天短約，簽下身高為6呎11吋（約211公分）的D.瓊斯，盼能填補禁區戰力。

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