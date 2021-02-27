MLB》「棒球，謝謝你」31歲前皇家明星終結者宣布退休

赫雷拉宣布退休。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕31歲的前皇家明星終結者赫雷拉（Kelvin Herrera）今在推特宣布退休，結束10年的大聯盟生涯。

繼本月中旬32歲的印地安人隊史救援王艾倫（Cody Allen）決定高掛球鞋後，赫雷拉成為大聯盟近期第二個急流勇退的例子。這位來自多明尼加的火球男，2011年從皇家起步，2014、15年皇家連兩年闖進世界大賽的鼎盛時期，他與戴維斯（Wade Davis）、霍蘭德（Greg Holland）組成強大的牛棚戰力，成為球隊在晉級路上不可或缺的三大後援本柱，那兩年赫雷拉在季後賽登板28.2局、防禦率僅1.26。

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2018年季中赫雷拉被交易至國民，隔年與白襪簽下一紙兩年合約，只惜在芝加哥發展不順遂，2019年繳出防禦率6.14、差強人意的成績，去年縮水賽季登板2場、防禦率高達15.43，季中就遭釋出。

赫雷拉今在推特寫下「棒球，謝謝你」，宣布決定高掛球鞋，表示這是14年來第一次現在還未抵達亞歷桑納迎接新球季，「對我來說這是個苦樂參半的時刻，但經過10年大聯盟球季、2次世界大賽、2次明星賽、還有一次棒球經典賽，該是結束生涯的時候了，現在我將回歸家庭、開始人生的新篇章。」

赫雷拉10年生涯，留下防禦率3.21、61次救援成功、119次中繼成功的成績。

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