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MLB》遭凱許曼批身材走樣 洋基托瑞斯有話要說

2021/02/27 08:52

洋基托瑞斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基游擊手托瑞斯（Gleyber Torres）去年在縮水賽季調整不佳，打擊率只有0.243創生涯新低。洋基總管凱許曼（Brian Cashman）認為托瑞斯的身材走樣，才導致表現下滑。托瑞斯今受訪時則說，上季他的狀況未達百分之百，也談到他和洋基還沒有討論新約。

托瑞斯在2019年賽季交出38轟、90分打點、打擊率0.278的生涯年成績，未料去年賽季表現大幅下滑，整季僅3轟、16分打點、打擊率0.243，都創生涯新低。他上季有40場守游擊，出現多達9次失誤，守備率為0.933。

凱許曼去年12月接受訪問時說，他認為托瑞斯的體態走樣，「從賽季停擺到恢復後，我們花了一點時間，在球季前半段約40場至45場比賽做調整。到了最後20場比賽，包含季後賽在內，我們才看到熟悉的托瑞斯。」

洋基托瑞斯。（資料照，今日美國）

紐約郵報》報導，托瑞斯坦言因疫情影響他的調整，「去年我自己真的沒有準備好，因為所有的設施都關了。」托瑞斯去年賽季前半段表現不佳，一度因左腿受傷缺陣，他在9月份傷癒歸隊後，打擊手感才漸漸回溫，「在我受傷之前，我感覺不太好。自受傷歸隊後，我感覺很好，而且我也減重，打得也好一些。」

「2019年打得很好，我沒有受傷，去年我們只打60場比賽，而且我有受傷。當我走向打擊區時，我感覺不是很舒適，我們的春訓和賽季都很短，我嘗試修正太多事情。」托瑞斯說。

對於去年的長打能力衰退，托瑞斯期盼今年能在全壘打數有所反彈，「我仍覺得自己有力量，我不知道為何去年我無法擊出很多全壘打，我嘗試變得更壯、更靈敏。就看我是否能打出和2019年一樣、甚至更多的全壘打。」

洋基隊季前和托瑞斯達成1年400萬美元合約，避免薪資仲裁。托瑞斯也提到洋基隊目前還沒有和他談延長合約，「我只想繼續發揮出自己的水準，並努力變得更好，未來是有機會獲得一份大約，我們就拭目以待。」托瑞斯說道，「過去就讓他過去，我現在很專注，去年是艱難的一年，我們想忘記這事。」

洋基總管凱許曼。（資料照，法新社）

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