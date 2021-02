NBA》傳馬刺將醞釀大交易 陣中雙核心恐都要被賣掉

ESPN記者爆料,馬刺可能會賣掉德羅森和艾德瑞吉。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕本季NBA季中交易截止日訂在美國時間3月25日,目前暫居西部第6的「黑衫軍」馬刺傳正在醞釀大交易,根據記者爆料,他們有意在交易截止日前,將陣中雙核心德羅森(DeMar DeRozan)和艾德瑞吉(LaMarcus Aldridge)擺上交易桌。

ESPN今在《The Jump》節目中,邀請多名NBA記者討論下個月交易截止日前可能會有動作的賣家和買家時,記者Marc J. Spears透露,有聯盟高層告訴他,馬刺正在考慮與德羅森、艾德瑞吉分道揚鑣。

「另一支可能發動交易的,就是是聖安東尼奧馬刺,這可能有點讓人吃驚,」J Spears說道,「艾德瑞吉的名字已經被提起很多次了,但還有一個人可能被交易,而我聽說就是德羅森。」

We're exactly a month away from the NBA trade deadline, so we went hot stove with @ZachLowe_NBA, @MarcJSpears and @RamonaShelburne to find out the most likely buyers, sellers and buyout candidates to look for over the next few weeks: pic.twitter.com/AMDJMsHkah