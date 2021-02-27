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NBA》傳馬刺將醞釀大交易 陣中雙核心恐都要被賣掉

2021/02/27 09:34

ESPN記者爆料，馬刺可能會賣掉德羅森和艾德瑞吉。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本季NBA季中交易截止日訂在美國時間3月25日，目前暫居西部第6的「黑衫軍」馬刺傳正在醞釀大交易，根據記者爆料，他們有意在交易截止日前，將陣中雙核心德羅森（DeMar DeRozan）和艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）擺上交易桌。

ESPN今在《The Jump》節目中，邀請多名NBA記者討論下個月交易截止日前可能會有動作的賣家和買家時，記者Marc J. Spears透露，有聯盟高層告訴他，馬刺正在考慮與德羅森、艾德瑞吉分道揚鑣。

「另一支可能發動交易的，就是是聖安東尼奧馬刺，這可能有點讓人吃驚，」J Spears說道，「艾德瑞吉的名字已經被提起很多次了，但還有一個人可能被交易，而我聽說就是德羅森。」

馬刺上季開季戰績就一落千丈，NBA復賽後仍持續低迷，最後無緣季後賽，過去22個賽季從未缺席季後賽的超狂紀錄遭到終結，不過本季他們陣容雖然沒有什麼變動，卻改變球風打出新氣象，迄今以16勝12負排在西部第六。

而馬刺隊中兩位核心德羅森、艾德瑞吉本季表現相當亮眼，德羅森展現領導風範帶領小將，艾德瑞吉也努力維持健康出賽，不過他們兩個的合約都將在季後到期，就怕兩人休季期選擇走人，到時候球隊恐怕落得兩頭空，所以馬刺的確有很大的機率將這兩位球星擺上交易桌。

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