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MLB》史上僅6人做到的偉大紀錄 卡布雷拉盼今年達成

2021/02/27 09:29

老虎隊37歲球星卡布雷拉（中）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近年因傷表現下滑的老虎隊37歲球星卡布雷拉（Miguel Cabrera），今年球季希望能一舉達成500轟、3000安的里程碑。老虎新教頭辛奇（AJ Hinch）計畫讓卡布雷拉守一壘，不再只是擔任指定打擊位置。

卡布雷拉生涯在大聯盟打滾18年，累積2866支安打、487轟，今年球季有望達成500轟、3000安的里程碑。卡布雷拉今受訪時表示，「我希望今年能達到500轟、3000安，這是我今年的目標之一。」

美聯社》報導，大聯盟史上只有6名選手能達成500轟、3000安的紀錄，包含傳奇球星漢克阿倫（Hank Aaron）、洋基退役球星「A-Rod」羅德里奎茲（AlexRodriguez）、天使老將普侯斯（Albert Pujols）、傳奇球星梅斯（Willie Mays）、名將帕梅洛（Rafael Palmeiro）、穆瑞（Eddie Murray）。

卡布雷拉上季在縮水賽季有10轟表現，2019年賽季交出單季139支安打，「我想要健康、做到最好，盡我所能幫助球隊贏得比賽。」卡布雷拉說。

此外，去年整季擔任指定打擊的卡布雷拉，辛奇規劃將讓他分擔一壘守備。

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