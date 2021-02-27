韓職》「14年的計畫開花結果」韓媒解密SK對秋信守的長遠布局

秋信守。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近期被新世界集團收購的SK飛龍，成功迎回亞洲強打秋信守，也炒熱易主後第一年的話題，不過其實這是球團CEO閔庚三長達14年的布局。

《韓聯社》報導，2007年韓國職棒針對旅外球員進行特別選秀，該選手若日後回歸韓職，就必須加盟指名球隊；擁有第一指名順位的SK飛龍選了秋信守，當時24歲的秋信守前一年被從水手交易至印地安人，尚未在大聯盟打出成績。

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「我從不同的管道收集資訊，」當時還是球團團長的閔庚三如今回憶，「信守當時是第三個球季，我們覺得有一天他會回來。」

選秀兩個月後，閔庚三飛到美國，那是他第一次與秋信守見面，在某場晚場比賽結束後1個半小時，才與這位南韓野手見到面，兩人那頓晚餐吃到凌晨1點。「當時他展現了想在大聯盟成功的決心，」閔庚三說，「他的狀態很好、也很努力，我完全無法跟他討論回韓國打球的事，只祝福他在大聯盟有很好的發展。」

經歷2007年的手肘手術後，秋信守在2008年開始獲得穩定的出賽機會，結果在大聯盟一待就是16年，218轟與782分打點至今還是亞洲球員紀錄，而閔庚三則在2016請辭團長一職。

眼看當年的指名權就要化成空，兩人的命運又在2020年再度有了交會的可能，去年秋天閔庚三回歸SK飛龍、接下CEO一職，而秋信守與遊騎兵的七年合約也在球季末畫下句點，因此從休賽季開始，閔庚三就告訴球團制服組，務必留意秋信守的動向。

今年1月初，SK飛龍球團正式出面與秋信守在韓國的經紀人商討簽約的可能性，2月17日進行第三次會談後，雙方終於討論出合約數字，閔庚三隨後拜訪新東家，27億韓元得到高層首肯，19日，這筆打破韓職年薪的合約正式敲定，三天後向外界公布消息。

秋信守25日飛抵仁川機場，閔庚三也親自現身迎接這位強打歸國，秋信守成為當年選秀會最後一位進入韓職的球員，閔庚三長達14年的布局終究沒有白費。

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