晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 韓職

韓職》「14年的計畫開花結果」韓媒解密SK對秋信守的長遠布局

2021/02/27 09:18

秋信守。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近期被新世界集團收購的SK飛龍，成功迎回亞洲強打秋信守，也炒熱易主後第一年的話題，不過其實這是球團CEO閔庚三長達14年的布局。

《韓聯社》報導，2007年韓國職棒針對旅外球員進行特別選秀，該選手若日後回歸韓職，就必須加盟指名球隊；擁有第一指名順位的SK飛龍選了秋信守，當時24歲的秋信守前一年被從水手交易至印地安人，尚未在大聯盟打出成績。

「我從不同的管道收集資訊，」當時還是球團團長的閔庚三如今回憶，「信守當時是第三個球季，我們覺得有一天他會回來。」

選秀兩個月後，閔庚三飛到美國，那是他第一次與秋信守見面，在某場晚場比賽結束後1個半小時，才與這位南韓野手見到面，兩人那頓晚餐吃到凌晨1點。「當時他展現了想在大聯盟成功的決心，」閔庚三說，「他的狀態很好、也很努力，我完全無法跟他討論回韓國打球的事，只祝福他在大聯盟有很好的發展。」

經歷2007年的手肘手術後，秋信守在2008年開始獲得穩定的出賽機會，結果在大聯盟一待就是16年，218轟與782分打點至今還是亞洲球員紀錄，而閔庚三則在2016請辭團長一職。

眼看當年的指名權就要化成空，兩人的命運又在2020年再度有了交會的可能，去年秋天閔庚三回歸SK飛龍、接下CEO一職，而秋信守與遊騎兵的七年合約也在球季末畫下句點，因此從休賽季開始，閔庚三就告訴球團制服組，務必留意秋信守的動向。

今年1月初，SK飛龍球團正式出面與秋信守在韓國的經紀人商討簽約的可能性，2月17日進行第三次會談後，雙方終於討論出合約數字，閔庚三隨後拜訪新東家，27億韓元得到高層首肯，19日，這筆打破韓職年薪的合約正式敲定，三天後向外界公布消息。

秋信守25日飛抵仁川機場，閔庚三也親自現身迎接這位強打歸國，秋信守成為當年選秀會最後一位進入韓職的球員，閔庚三長達14年的布局終究沒有白費。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。