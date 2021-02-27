NBA》左腿還在出血！ 籃網主帥透露KD不打明星賽原因

KD左膝傷勢比籃網原本預期的嚴重，復出暫時沒有時間表。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕稍早籃網宣布招牌球星杜蘭特（Kevin Durant）確定將不參加明星賽，籃網在聲明中指出，主要他左腿腿筋拉傷要比原先預期的嚴重，經核磁共振（MRI）檢查後，他們認為杜蘭特還需要多一點恢復時間，而籃網主帥奈許（Steve Nash）則透露，KD左腿還是有出血的情況。

從2月6日後，杜蘭特先因接觸確診染疫者隔離一週，缺席三場比賽，短暫復出交手老東家勇士後，卻傳出左腿腿筋拉傷傷勢，目前已連續缺席6戰，稍早籃網發表聲明，宣布杜蘭特將退出明星賽，而這也代表KD台灣時間3月12日前都不會復出。

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「沒有Kevin真的太糟了，」奈許在週五小組訓練結束後受訪說道，「他是一位了不起的球員，只要您在車庫裡放著『藍寶堅尼』，你就會想上路飆風，所以我們都很失望，沒有KD，我們也會不錯，但重要的是，你擁有一位不可思議的球員，會想和他一起成長，所以只能希望KD能重新上場比賽，那就是他最擅長的事！」

其實幾天前，奈許曾信心十足表示，他認為杜蘭特在明星賽前就能重返賽場，但經過第二次MRI檢查後，KD傷勢的影像更加清晰，不過傷口周圍還是有少量出血，就怕太快讓KD復出會有反效果，因此籃網決定明星賽後將重新評估KD的傷勢，因此他復出目前仍沒有確切的時間表。

「我們希望他在場上能夠健康、快樂，也相信他會從逆境中走出來，」奈許說道，「KD一定會反彈，這在他職業生涯中已經出現過數百次，我們對他、他的身體和他的信念都充滿信心，他一定也會克服這次的挑戰。」

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