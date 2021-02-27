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NBA》塞爾提克戰績不及5成 雙星挨轟「獨善其身」

2021/02/27 11:26

塔圖姆和J.布朗。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本屆NBA明星賽名單公布，塞爾提克主力球星塔圖姆（Jayson Tatum）和J.布朗（Jaylen Brown）雙雙入選，然而在2位明星帶領下，塞爾提克卻是勝少敗多， 日前就有球員匿名砲轟雙星「獨善其身」，無法有效幫助球隊贏球。

塞爾提克開季時狀況火熱，勝率曾一度領先東部群雄，然而隨著因疫情延賽，以及後衛史馬特（Marcus Smart）的受傷缺陣，塞爾提克戰績一落千丈近22場比賽苦吞14敗，日前的客場之旅更是3戰皆墨，不僅勝率跌破5成，排名還摔出東部前8。

面隊連日敗仗，球團高層與陣中球星難辭其咎，J.布朗自責表示，球隊不是沒有贏球機會，只是他們總未能牢牢把握住。總管安吉（Danny Ainge）則把責任攬在自己身上，表示雙星畢竟還在成長階段，並非十全十美，他有義務要幫助球隊變得更好。

史馬特因傷缺陣恐怕要等到下半季才能歸隊。（資料照，法新社）

然而今日卻傳出有球員匿名發聲，砲轟塔圖姆和J.布朗無法有效率領球隊。「塔圖姆和布朗並不是你會想要的球星，他們只顧及自己，只會得分而無法為隊友製造機會。」

這樣的批評雖有失公正，但也並非空穴來風。開季至今，2人每場比賽平均能為球隊轟下50分，進攻火力凶猛，然而光是缺少陣中的助攻王史馬特，竟能對塞爾提克的戰績造成如此巨大的影響，難免還是會令人質疑，雙星是否無法有效率領球隊奪勝。

史馬特在月初面對湖人隊的比賽中拉傷小腿，下半季開打前恐怕都難以回歸賽場，也因此雙星勢必得做出策應，以避免與季後賽漸行漸遠。

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