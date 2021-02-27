NBA》歐尼爾投資的知名甜甜圈店 竟遭人為縱火

NBA名人堂球星歐尼爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA名人堂球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）投資位在亞特蘭大的知名甜甜圈店「 Krispy Kreme」，今年（美國時間）2月10日發生火災，當局調查後發現是人為縱火，並懸賞1萬美元，希望能找到縱火犯的相關線索。

當時歐尼爾也在社群媒體IG上PO這間甜甜圈店的火災影片，並寫道，「希望沒人受傷，但我們會比以往任何時候都更強大。」

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歐尼爾投資的甜甜圈店，今年2月10日（美國時間）發生火災。（資料照，美聯社）

《CNN》報導，亞特蘭大消防救援部門今在一份聲明中表示，這場火災發生在2月10日的午夜，是在建築物外側被點燃火勢，並迅速蔓延至內部。當時有2名員工在店內，他們成功逃離火場並報警。而當時餐廳打烊，因此沒有客人。當局懸賞最高1萬美元，希望能找到縱火犯的線索。

愛吃甜甜圈的歐尼爾，他在2016年買下「Krispy Kreme」在亞特蘭大的一間加盟店，並擔任Krispy Kreme品牌的全球代言人。

The fire that occurred at @krispykreme Doughnuts （295 Ponce de Leon） on February 10th, 2021 has been determined to be a result of ARSON. We are seeking the public’s help in identifying & locating the suspect in these pictures. Up to $10,000 reward. 1-800-282-5804 #AFRD pic.twitter.com/HotJquoNC1 — Atlanta Fire Rescue （@ATLFireRescue） February 26, 2021

歐尼爾投資的甜甜圈店，今年2月10日（美國時間）發生火災。（資料照，歐新社）

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