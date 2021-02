NBA》歐尼爾投資的知名甜甜圈店 竟遭人為縱火

NBA名人堂球星歐尼爾。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕NBA名人堂球星歐尼爾(Shaquille O'Neal)投資位在亞特蘭大的知名甜甜圈店「 Krispy Kreme」,今年(美國時間)2月10日發生火災,當局調查後發現是人為縱火,並懸賞1萬美元,希望能找到縱火犯的相關線索。

當時歐尼爾也在社群媒體IG上PO這間甜甜圈店的火災影片,並寫道,「希望沒人受傷,但我們會比以往任何時候都更強大。」

歐尼爾投資的甜甜圈店,今年2月10日(美國時間)發生火災。(資料照,美聯社)

《CNN》報導,亞特蘭大消防救援部門今在一份聲明中表示,這場火災發生在2月10日的午夜,是在建築物外側被點燃火勢,並迅速蔓延至內部。當時有2名員工在店內,他們成功逃離火場並報警。而當時餐廳打烊,因此沒有客人。當局懸賞最高1萬美元,希望能找到縱火犯的線索。

愛吃甜甜圈的歐尼爾,他在2016年買下「Krispy Kreme」在亞特蘭大的一間加盟店,並擔任Krispy Kreme品牌的全球代言人。

The fire that occurred at @krispykreme Doughnuts (295 Ponce de Leon) on February 10th, 2021 has been determined to be a result of ARSON. We are seeking the public’s help in identifying & locating the suspect in these pictures. Up to $10,000 reward. 1-800-282-5804 #AFRD pic.twitter.com/HotJquoNC1