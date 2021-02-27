日職》「從台灣棒球英雄淪爲麻煩問題」陽岱鋼遭外媒無情奚落

陽岱鋼。（資料照，記者廖振輝攝）

〔體育中心／綜合報導〕合約進入最後一年的陽岱鋼，在巨人的位置愈來愈嚴峻，日媒昨更稱他與休賽季簽下的梶谷隆幸，在球隊的地位形成「無情的對比」。

《夕刊富士》昨指出，對於常勝軍巨人來說，「新陳代謝」是很正常的。而梶谷隆幸日前在加盟後第一場對外熱身賽擔任開路先鋒、先發右外野手，首打席就敲出二壘安打，5局又逮中變化球敲出單場第二安，原辰德顯然也相當滿意這位新同學，直言「他打第一棒或是中心打線應該都沒問題。」

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內文隨後提到，相形之下2016年同樣以自由球員身分加盟的陽岱鋼，如今站在合約年的懸崖邊。該場比賽他以代打身分上場，終於敲出對外賽首安、並靠對手守備失誤，幫助球隊拿下致勝分，原監督賽後開玩笑表示，「這應該是他暌違兩年的關鍵安打吧？」

報導指出，沒有意外的話，巨人本季中外野就是丸佳浩、右外野是梶谷隆幸，陽岱鋼必須跟松原聖弥、惠勒等人競爭左外野，內文更提到，根據情報來源，陽岱鋼今年的年薪實際上高達5億日圓，巨人在想要交易的情況下也很難找到買家。

而隨後南韓媒體《MK SPORTS》也跟進報導，點出陽岱鋼從火腿到巨人的表現落差，內文提到，他在台灣被視為英雄，但轉隊到巨人後，成績急遽下滑，去年僅出賽38場、打擊率2成38，「從台灣的棒球英雄淪落爲麻煩的問題，這段時間都是徒勞無功。」

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