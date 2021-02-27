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NBA》林書豪稱在場上被叫「新冠病毒」 G聯盟將展開調查

2021/02/27 10:46

林書豪。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕台裔後衛林書豪昨發文稱即使在NBA擁有9年資歷，還是會被叫「新冠病毒」，這篇貼文引起廣大迴響，G聯盟將展開調查。

去年效力北京首鋼的林書豪，本季加盟G聯盟勇士旗下的聖塔克魯茲隊，試圖重返NBA，不過持續遇到背傷攪局，至今僅出賽5場，平均上場時間31.3分鐘，場均19.6分、7.2助攻、2.8籃板、1.6抄截。

近日反亞裔和華裔的仇恨犯罪問題突然又在美國全面升溫，林書豪昨就在社群發文表示，自己已經厭倦所有對亞裔美國人的刻板印象，文末還提到，身為擁有9年NBA資歷的球員，自己仍無法避免會在場上被叫「新冠病毒」。

林書豪此話一出也引發外界熱議，《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）稍早透露，NBA發展聯盟決定對林書豪在場上遭歧視性言論展開調查。

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