NBA》林書豪稱在場上被叫「新冠病毒」 G聯盟將展開調查

林書豪。(取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕台裔後衛林書豪昨發文稱即使在NBA擁有9年資歷,還是會被叫「新冠病毒」,這篇貼文引起廣大迴響,G聯盟將展開調查。

去年效力北京首鋼的林書豪,本季加盟G聯盟勇士旗下的聖塔克魯茲隊,試圖重返NBA,不過持續遇到背傷攪局,至今僅出賽5場,平均上場時間31.3分鐘,場均19.6分、7.2助攻、2.8籃板、1.6抄截。

近日反亞裔和華裔的仇恨犯罪問題突然又在美國全面升溫,林書豪昨就在社群發文表示,自己已經厭倦所有對亞裔美國人的刻板印象,文末還提到,身為擁有9年NBA資歷的球員,自己仍無法避免會在場上被叫「新冠病毒」。

林書豪此話一出也引發外界熱議,《The Athletic》知名記者查拉尼亞(Shams Charania)稍早透露,NBA發展聯盟決定對林書豪在場上遭歧視性言論展開調查。

The NBA G League is opening an investigation into guard Jeremy Lin’s statements that he has been called, “Coronavirus,” on the G League court, source tells @TheAthletic @Stadium. Lin is playing for Golden State’s affiliate, Santa Cruz.