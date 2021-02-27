NBA》沃克砍賽季新高32分宰溜馬 塞爾提克中止3連敗

塞爾提克球星沃克（中）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本季表現起伏不定的塞爾提克球星沃克（Kemba Walker），今天在主場面對溜馬，他全場砍進賽季新高的32分，幫助球隊以118：112贏球，綠衫軍也中止近期的3連敗。

塞爾提克開節手感冷，打了約近5分鐘就以4：18落後，這時沃克跳出單節拿10分，幫助綠衫軍首節打完以32：31領先。比賽後半段兩隊互咬比分，第四節綠衫軍最多有10分領先，該節剩下1分23秒時，溜馬靠沙波尼斯（Domantas Sabonis）上籃得手追至三分差。

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末節讀秒階段，沃克持球切入後傳給泰斯（Daniel Theis）投進三分，而沙波尼斯也回敬一顆三分。溜馬採取犯規戰術，綠衫軍把握罰球機會，最後4罰3中，終場以6分之差獲勝。

塞爾提克球星沃克（左）。（美聯社）

沃克今19投10中，包含三分球10投4中，得到本季新高的32分，另傳6次助攻。中鋒泰斯貢獻17分、賞3次火鍋，J.布朗（Jaylen Brown）15分，R.威廉斯（Robert Williams）14分11籃板，J.提格（Jeff Teague）14分。塔圖姆（Jayson Tatum）全場18投僅4中，拿到9分9籃板。

溜馬以沙波尼斯24分9籃板最佳，J.哈勒戴（Justin Holiday）19分，M.透納（Myles Turner）17分10籃板、賞3次火鍋。A.哈勒戴（Aaron Holiday）板凳出發拿15分，布洛格登（Malcolm Brogdon）12分。

溜馬沙波尼斯（左）。（美聯社）

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