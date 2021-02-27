NBA》不看好「丁丁」本季能復出 傳籃網已在兜售他

籃網汀維迪。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網隊27歲後衛「丁丁」汀維迪（Spencer Dinwiddie）日前在與黃蜂的比賽中受傷，檢查後證實右腳前十字韌帶部分撕裂傷。歷經重傷後，汀維迪近日頻頻在IG上分享自己訓練的影片，看起來恢復得還不錯，然而今卻有美媒爆料，籃網認為丁丁本季已經提前報銷，所以希望能在交易截止前把他賣出去。

去年12月28號籃網交手黃蜂的比賽，汀維迪當時在第三節持球切入，撞到黃蜂隊中鋒畢勇伯（Bismack Biyombo）後，整個人重心不穩倒地，最後汀維迪的腳一跛一跛走向球隊板凳區後，之後就下場接受治療，籃網原表示汀維迪應該只是右膝扭傷，不過檢查過後卻發現他是前十字韌帶部分撕裂，外界也憂他可能要提前報銷，而《ESPN》記者Marc J. Spears今在節目中透露，籃網已經在兜售汀維迪。

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「籃網隊在交易截止日前已經開始在兜售汀維迪！ 」J. Spears說道，他指出雖然丁丁目前還處於養傷和復健階段，但他絕對能成為一支球隊未來的可用之兵。其實就算汀維迪本季沒有受傷，得在兩大後衛哈登（James Harden）、厄文（Kyrie Irving）的陰影下打球，打法同樣很需要大量持球的汀維迪恐怕只能淪為兩人的替補。

27歲的汀維迪2018年與籃網隊簽下3年3430萬美元的合約，上季出賽64場，場均繳出20.6分、6.8助攻，皆是個人單季新高，去年就吸引許多許多西部球隊對他有興趣，當時就有媒體透露，如果對方拿出不錯的交易籌碼，籃網就會換願意交易。而汀維迪的合約在今年季後到期，握有1230萬美元的球員選擇權，他很有可會跳脫合約去自由市場試水溫。

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