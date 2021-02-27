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NBA》風城軍末節大崩盤 太陽逆襲斬斷公牛三連勝

2021/02/27 12:11

公牛末節進攻當機，僅得16分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太陽和公牛今於芝加哥熱戰，地主隊公牛上半場領先多達12分，卻在下半場失守，尤其末節被來訪的太陽淨贏16分，最終便以106：97落敗，挑戰本季最長4連勝失敗。

公牛近6戰拿下5勝，士氣銳不可擋；太陽也不惶多讓，近11場只輸掉2場。首節雙方戰得難分難捨，但次節公牛率先甦醒，在拉文（Zach LaVine）4分鐘拿8分的帶領下，打出32：20的單節，帶著雙位數領先進入下半場。

保羅傳出15次助攻。（今日美國）

然而中場過後風雲變色，太陽一哥布克（Devin Booker）和中鋒艾頓（Deandre Ayton）輪番帶頭強攻，加上保羅（Chris Paul）半場10顆助攻的穿針引線，自第3節剩餘3分14秒直到終場的這段時間，太陽總共拿到43分，並限制對手僅得20分，一舉拿下勝利。

太陽本戰贏球三巨頭功不可沒，布克22分5助攻2抄截，艾頓同樣得到22分，另有7籃板3阻攻，保羅則狂送15次助攻，此外貢獻14分6籃板以及3次抄截，表現相當全面。

公牛就算整體命中率與對手相去不遠，還多投進6顆三分球，籃板也比對手多出12顆，但在太陽積極的防守下，全場發生17次失誤成為致命傷。儘管拉文投進4記三分球，攻下全場最高的24分也於事無補，公牛3連勝應聲中斷，勝率想重回5成還要再等等。

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