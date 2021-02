網球》「沒錢請納達爾來參賽」墨西哥站賽事總監遭打臉

納達爾去年在阿卡普科男網賽奪冠。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕西班牙名將納達爾(Rafael Nadal)昨因傷退出鹿特丹男網賽,不料3月另一場賽事、阿卡普科男網賽(墨西哥公開賽)的總監日前卻出面表示,由於經費問題請不起納達爾參賽,這位目前位居世界第二的好手與經紀人隨後雙雙發出聲明澄清。

阿卡普科男網賽暫定於3月15日展開,納達爾過去是參賽常客,不過今年一開始就未被列在出賽名單,賽事總監蘇魯杜薩(Raul Zurutuza)日前受訪時表示,由於門票等收入的損失,無法負擔納達爾50萬至100萬美元的出賽費用,這位西班牙名將今年才未參加賽事。

「我們和科斯塔(Carlos Costa,納達爾經紀人)的關係很好,很多事也都保持開放態度,但現實就是我們沒有資金負擔納達爾的費用,」蘇魯杜薩表示,「今年的預算有非常大的限制,所以我們決定把錢花在可以帶來效果的地方。」

在納達爾缺席之下,參賽選手將由德國小茲維列夫(Alexander Zverev)、希臘西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)以及阿根廷小巨人史瓦茲曼(Diego Schwartzman)等新生代好手領銜。

「我們已經與小茲維列夫簽了合約,取消的損失更大,」蘇魯杜薩對此做出解釋,還稱因為其他選手需要的費用都比以往更低,所以官方才能負擔。

對於上述言論,納達爾經紀人隨後發表聲明表示,納達爾之所以退賽是考量到目前的健康狀態以及行程安排上不方便進行長途跋涉,「眾所皆知Rafa在澳網時就有背傷問題,這也是他退出鹿特丹男網賽的原因,再加上印第安泉站取消、墨西哥賽延後開打,他最後決定今年不到阿卡普科,接下來的賽事與行程都會視他的恢復狀況而定,因此他退出阿卡普科站絕對與賽事官方的說法無關。」

稍早納達爾也在推特發文表示,非常遺憾無法參加今年阿卡普科站的賽事,由於自己的健康狀態,實在無法進行如此長途的飛行,希望2022年會有機會回歸。

Lamento mucho no participar en Acapulco 2021. Es un año difícil para todos y en mi actual estado de salud, con dolencia en la espalda, hace imposible realizar un viaje tan largo. Me encanta Acapulco, jugado los últimos 4 años, pero este año no ha sido posible. Ojalá en 2022!