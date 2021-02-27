NBA》「士官長」砍本季新高33分 熱火擊退聯盟龍頭爵士

熱火「士官長」巴特勒（中）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）今天砍下賽季新高的33分，卓吉奇（Goran Dragic）板凳殺出拿26分，幫助熱火以124：116擊敗聯盟龍頭爵士。熱火收下5連勝，而爵士則吞下近4戰中的第2敗。

熱火隊末節剩下4分05秒靠巴特勒跳投得手後，領先對手8分，這時爵士波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）先投進三分，康利（Mike Conley）上籃得手，明星中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）2罰全進，爵士打出一波7比0攻勢追至1分差。

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巴特勒先是要到犯規，把握2罰全進，接著他在讀秒階段剩下33秒投進關鍵跳投，拉開至4分差，加上爵士隊在最後1分鐘沒有分數進帳，熱火終場以124：116贏球，摘得5連勝。戰績升至16勝17敗排在東部第5。

熱火「士官長」巴特勒（左）。（法新社）

巴特勒交出33分、抓10顆籃板、8次助攻的準大三元表現。卓吉奇15投9中得到26分，艾德巴約（Bam Adebayo）19分11籃板7助攻，.羅賓森（Duncan Robinson）15分，努恩（Kendrick Nunn）12分。

爵士以米契爾（Donovan Mitchell）30分最佳，波丹諾維奇7分，戈貝爾15分12籃板、賞2次火鍋，康利14分。英格斯（Joe Ingles）13分。克拉克森（Jordan Clarkson）也拿到13分，但他全場17投僅4中，三分球12投僅3中。

熱火團隊籃板50顆，比爵士團隊的36顆還多；熱火團隊三分命中率為46.7％（30投14中），反觀爵士團隊三分球46投15中、命中率只有32.6％。

熱火卓吉奇。（法新社）

爵士米契爾（中）。（今日美國）

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