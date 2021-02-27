NBA》雷納德轟30分領軍 快艇痛宰灰熊報仇

雷納德找回好手感，今轟30分領隊復仇灰熊。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇雙巨頭雷納德（Kawhi Leonard）、P.喬治（Paul George）昨在客場手感失溫，兩人合拿僅30分，慘遭灰熊火力壓制，不過今兩隊再碰頭，這次雷納德找回好手感，一個人就轟下全場最高30分，帶領洛城大軍以119：99痛打灰熊，報昨天慘敗的一箭之仇。

全聯盟最會在禁區得分的灰熊昨善用優勢，讓快艇早早繳械投降，不過今兩隊再度相遇，雷納德、P.喬治都是「背靠背」出賽。兩隊開賽都是火力全開，首節打完快艇以2分些微領先，不過次節洛城大軍轉守為攻，讓灰熊進攻屢受挫，最後2分45秒一球都沒進，僅靠罰球拿下1分，快艇上半場就取得16分領先，易籃後快艇並沒有打算給灰熊任何機會，始終將領先維持在雙位數，終場就以20分之差擊敗灰熊報仇。

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快艇今天共7人得分上雙，雷納德找回手感，今全場13投8中、三分球5投3中，砍下30分、9籃板還有7助攻，罰球11投俱中表現相當亮眼，P.喬治跟昨天一樣僅拿13分，外線5投僅1中，似乎還再找手感，不過今也送出8次助攻，巴頓（Nicolas Batum）13分、伊巴卡（Serge Ibaka）12分，貝佛利（Patrick Beverley）11分，替補出賽的L.威廉斯（Lou Williams）則有17分進帳。

灰熊部分，瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）轟下22分11籃板繳出「雙十」成績，莫蘭特（Ja Morant）20分、莫爾頓（De'Anthony Melton）16分，K.安德森（Kyle Anderson）12分，D.布魯克斯（Dillon Brooks）11分。

瓦倫丘納斯（左）繳出「雙十」成績單。（美聯社）

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