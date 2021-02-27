NBA》雷霆主場輕取老鷹 中途竟被要求全隊更換球衣？

雷霆與老鷹差點「撞衫」。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆今在主場以118：109輕取老鷹，順利搶下連勝。然而比賽途中竟發生罕見鬧劇，使得雷霆全隊不得不更換另一套球衣。

開賽時雷霆身穿橘色球衣，老鷹則身穿紅色球衣，由於雙方球衣顏色實在太過相近，以至於場上快速移動時難以分辨敵我，第1節終了後雷霆便被要求更換成白色球衣。

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此時多數人以為是雷霆搞烏龍，誤穿球衣，其實不然，根據當地體育記者Joe Mussatto報導，客隊老鷹才是穿錯球衣的一方，但由於他們這次客場之旅就只攜帶這件紅色球衣，因此不得不委屈主場的雷霆。

From Thunder: "The Hawks are wearing the incorrect uniform color for the game. The league process of inputting uniform colors should have caught the orange/red combo, but because the Hawks only have red uniforms on the trip the Thunder will switch to white at the half." — Joe Mussatto （@joe_mussatto） February 27, 2021

事實上，老鷹近年已不只一次與對手撞衫。有網友附上圖證，指出老鷹在2013年11月16日作客尼克的比賽中也發生相同情況，當時老鷹也是身穿紅色球衣，尼克則穿著類似於本日雷霆的橘色制服。

老鷹數年前也曾和敵隊身穿相近顏色球衣。（取自推特）

上回老鷹以20分之差擊敗尼克，但他們這次可沒這麼好運。他們雖在第1節握有領先優勢，但很快被雷霆超前，分差一度擴大至17分，最終結果也毫無懸念，是由雷霆帶走勝利。

雷霆全隊各司其職，吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和道特（Luguentz Dort）致力砍分，2人分別得到24分以及19分；馬登（Theo Maledon）組織進攻，傳出12次助攻；貝茲萊（Darius Bazley）則搶下12顆籃板，另外攻下全隊第3多的18分。

貝茲萊本戰表現精彩，攻下18分12籃板。（美聯社）

老鷹這邊雖有J.柯林斯 （John Collins）得到全場最高的25分，卡培拉（Clint Capela）狂拿17分21籃板的恐怖「雙十」，少主T.楊恩（Trae Young）也得到17分6籃板8助攻，只可惜仍舊難逃輸球命運，苦吞2連敗。

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