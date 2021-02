NBA》雷霆主場輕取老鷹 中途竟被要求全隊更換球衣？

雷霆與老鷹差點「撞衫」。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕雷霆今在主場以118:109輕取老鷹,順利搶下連勝。然而比賽途中竟發生罕見鬧劇,使得雷霆全隊不得不更換另一套球衣。

開賽時雷霆身穿橘色球衣,老鷹則身穿紅色球衣,由於雙方球衣顏色實在太過相近,以至於場上快速移動時難以分辨敵我,第1節終了後雷霆便被要求更換成白色球衣。

請繼續往下閱讀...

此時多數人以為是雷霆搞烏龍,誤穿球衣,其實不然,根據當地體育記者Joe Mussatto報導,客隊老鷹才是穿錯球衣的一方,但由於他們這次客場之旅就只攜帶這件紅色球衣,因此不得不委屈主場的雷霆。

From Thunder: "The Hawks are wearing the incorrect uniform color for the game. The league process of inputting uniform colors should have caught the orange/red combo, but because the Hawks only have red uniforms on the trip the Thunder will switch to white at the half."