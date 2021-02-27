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體育 籃球 NBA

NBA》終於贏了！國王末節逆轉活塞終止9連敗

2021/02/27 12:53

國王終止9連敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國王今踢館活塞主場，決勝節上演逆轉好戲，終場以110：107拿下勝利，結束悲情9連敗。

國王今首節曾一度擁有17分領先，不過沒能持續維持優勢，活塞在第三節剩下4分鐘時靠著D.史密斯（Dennis Smith Jr.）連拿5分取得超前，國王反倒以5分落後進入決勝節。

比賽來到剩下2分鐘時，霍姆斯（Richaun Holmes）兩罰俱中幫助球隊追到101：101平手，H.巴恩斯（Harrison Barnes）再連拿5分，助隊拉開比分，進入讀秒階段，巴恩斯兩罰中1、讓國王來到110：107超前，活塞由葛蘭特（Jerami Grant）操刀最後一擊，但外線出手落空，國王終場就以3分差帶走勝利。

國王今先發5人得分皆上雙，福克斯（De'Aaron Fox）進帳27分、H.巴恩斯拿下21分、巴格利（Marvin Bagley III）19分8籃板、霍姆斯19分17籃板、希爾德（Buddy Hield）挹注14分。

活塞方面，葛蘭特拿下全場最高30分、貝伊（Saddiq Bey）與D.史密斯各繳17分、傑克森（Josh Jackson）板凳出發14分。

國王福克斯（左）進帳27分、活塞葛蘭特拿下全場最高30分。（美聯社）

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