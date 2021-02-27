NBA》柯瑞29分、D.格林19助攻創新高 勇士擊退黃鋒

勇士柯瑞（左）、D.格林（右）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天在主場迎戰黃鋒，柯瑞（Stephen Curry）得到29分，D.格林（Draymond Green）本季首度繳出大三元成績，單場傳出19次助攻創生涯新高，勇士隊終場以130：121擊敗黃鋒，收下3連勝。

勇士隊半場打完以66：51領先，三節領先來到19分，末節黃鋒雖然一度追至7分差，但時間只剩下9.1秒，為時已晚，勇士隊終場靠著60.8％的團隊投籃命中率（79投48中），最後以9分之差獲勝。

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勇士D.格林（右）。（美聯社）

D.格林此役打出全能表現，全場8投5中得到11分，傳19次助攻創生涯新高，另抓12顆籃板，這是他生涯第25次交出單場大三元表現。根據《ESPN Stats & Info》指出，D.格林成為自1990年4月的退役名將哈達威（Tim Hardaway）之後，再度有勇士隊在單一月份至少4場繳出單場15次助攻以上的表現。

勇士柯瑞（左）。（歐新社）

勇士全隊有7人得分上雙，除了D.格林外，柯瑞拿到29分、9助攻表現，烏布瑞（Kelly Oubre, Jr）15投11中得到27分，A.威金斯（Andrew Wiggins）17分，新秀中鋒A.威金斯（Andrew Wiggins）替補出發拿16分。魯尼（Kevon Looney）、D.李伊（Damion Lee）各拿10分。

黃鋒以孟克（Malik Monk）板凳出發拿25分為全隊最多，羅齊爾（Terry Rozier）24分，小波爾（LaMelo Ball）22分7籃板6助攻，華盛頓（P.J. Washington）15分10籃板，海沃德（Gordon Hayward）12分，布里吉斯（Miles Bridges）10分。

黃鋒新人小波爾（左）。（美聯社）

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