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體育 籃球 NBA

NBA》詹姆斯28分、施洛德歸隊 湖人力退拓荒者終止4連敗

2021/02/27 14:14

詹姆斯28分率隊終止連敗。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕近況低迷的湖人今在主場迎戰拓荒者，在詹姆斯（LeBron James）繳出28分11籃板、主控施洛德（Dennis Schroder）歸隊拿22分之下，終場以102：93擊敗對手，終止近期的4連敗。

湖人在A.戴維斯（Anthony Davis）因傷缺陣後，戰力受到嚴重衝擊，所幸今終於迎來因防疫規定缺席4場的施洛德回歸。不過紫金大軍開賽後還是打得十分掙扎，拓荒者則在里拉德（Damian Lillard）半場豪取24分之下，以57：54帶著3分領先進入下半場。

易籃後，施洛德不僅在防守端與卡盧索（Alex Caruso）有效擋住里拉德的猛轟、讓這位明星後衛單節只有1次出手、還發生3次失誤；進攻端施洛德則在第三節尾聲率隊打出一波14：4的攻勢，湖人決勝節持續保持優勢、最多一度領先16分，終場就以9分差帶走勝利。

施洛德（左）歸隊拿22分。（美聯社）

湖人先發今僅詹姆斯與施洛德得分上雙，哈瑞爾（Montrezl Harrell）替補上陣貢獻17分9籃板、卡盧索挹注10分。

拓荒者方面，先發4人得分來到雙位數，里拉德轟下全場最高35分、特倫特（Gary Trent Jr.）貢獻19分、坎特（Enes Kanter）11分17籃板、D.瓊斯（Derrick Jones Jr.）也拿11分。

里拉德轟下全場最高35分。（美聯社）

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