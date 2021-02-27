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韓職》昔日南韓隊長動人的一句話 堅定了秋信守返韓決心

2021/02/27 14:08

秋信守。（資料照，今日美國）

〔記者倪婉君／綜合報導〕在大聯盟締造亞洲球員全壘打紀錄的秋信守，日前投下決定返回韓職發展的震撼消息，連日來韓媒也都有他的相關報導，而《韓聯社》昨天則披露秋信守和好友鄭根宇的一段關鍵談話，更堅定他的返韓決心。

在大聯盟16年留下218發全壘打的秋信守，其實今年仍有繼續在美職發展的能力，但除了收購SK飛龍的新世界集團對他展現高度誠意，妻子和摯友的支持，也是他決定回到母國發展的關鍵。

韓聯社報導，就在秋信守思考是否該接受新世界集團的條件時，他找上從高中就是隊友的好友鄭根宇商量。鄭根宇和秋信守、李大浩及吳昇桓，同為1982年南韓「黃金世代」成員，他過去也曾在2015年12強賽擔任國家隊隊長率南韓奪冠，但在去年季後宣布退役、結束16年韓職生涯。

秋信守透露，「一開始告訴根宇我想回韓國打球時，他起初是很擔心的，因為他認為我在美國待了那麼長的時間，現在要回來一個完全不同的環境。」但鄭根宇也跟秋信守分享許多在韓職打球的美好經驗，「他跟我說，『我現在已經退休了，但你現在還有機會在一個新環境帶給人們希望和夢想』，聽到他這句話，讓我更想在韓國打球了！」

如今秋信守以韓職史上最高年薪27億韓元返韓，但他同時也宣布將捐出10億韓元做公益，尤其是希望能夠幫助南韓業餘棒球，讓更多擁有棒球夢的年輕球員能夠實現夢想。

鄭根宇。（資料照，記者王藝菘攝）

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