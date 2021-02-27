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NBA》詹皇被嗆最好別管政治 林書豪轟「雙標」槓上瑞典戰神

2021/02/27 14:47

瑞典戰神伊布認為詹皇不應該插手政治。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕NBA「詹皇」詹姆斯（LeBron James）等多名球星，都會透過自己的影響力為社會議題發聲，然而現效力AC米蘭的「瑞典戰神」伊布拉希莫維奇（Zlatan Ibrahimović）卻有不一樣的看法，他認為球員就是做好自己的本份就好，不該扯上政治，不過亞裔後衛林書豪卻力挺詹皇，砲轟伊布這番話是「雙重標準」。

去年非裔黑人佛洛依德（George Floyd）之死讓美國種族歧視問題再浮現，NBA球星包括詹姆斯、塞爾提克隊後衛J.布朗（Jaylen Brown）以及多隊教練都齊為非裔黑人聲援，然而伊布拉希莫維奇近日在接受《Discovery+》採訪時，被問到球星透過自身影響力去關注社會議題的看法時，卻表示自己很不認同這樣的做法，認為「政治歸政治、體育歸體育」，球員不該干涉。

「詹姆斯的做法是一種現象，但是我不喜歡在某些領域有一定『地位』的人去談政治，你只要做好自己擅長的就好，我踢球是因為那是我最擅長的事，如果我是個政治家，我就會去從政了，」伊布說道，「我覺得這就是人們成名後會犯的第一個錯，我認為你最好避開這些，去做自己擅長的事，不然你就等承受做錯的風險。」

不過「瑞典戰神」此番話似乎引來亞裔後衛林書豪的不滿。由於種族歧視再起，多名在美亞裔人士遭受攻擊受傷，林書豪近日也多次公開喊話或發文，呼籲美國少數民族應該團結起來對抗種族主義，伊布這番話也引起林書豪不滿，直接在粉專發文砲轟這位「瑞典戰神」。

「當球星把自己的薪水捐出去時，大家看起來都沒啥問題，但當運動員透過自己的社群媒體來發聲時，然後我們就一堆意見，這就叫雙重標準ZZZ」林書豪寫道。

林書豪社群媒體力挺詹皇，反嗆伊布雙重標準。（圖片截取自IG）

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