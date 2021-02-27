高球》甘布里吉女子賽徐薇淩、程思嘉晉級 前球后高寶璟暫居第1

徐薇淩。（資料照，記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕LPGA甘布里吉女子賽今進行第2回合，台灣女將徐薇淩、程思嘉雙雙晉級，紐西蘭前球后高寶璟則是揮出69桿，以總桿低於標準桿10桿，暫時位居第1。

相隔1年後，台灣女將終於重返LPGA賽場，不過首回合大多在尋找比賽手感階段，狀況沒有特別突出。台灣一姐徐薇淩首輪揮出75桿，今天則是抓下6鳥吞4柏忌，以70桿繳卡，並於總桿高於標準桿1桿，暫時並列第57名。

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程思嘉則是抓下3鳥、吞下1雙柏忌及1柏忌，以72桿作收，兩回合高於標準桿2桿，剛好壓線晉級。「微笑球后」曾雅妮今天打得有點掙扎，揮出83桿，無緣最後兩日賽事。

程思嘉。（資料照，記者塗建榮攝）

紐西蘭前球后高寶璟在首日繳出65桿，今天抓下6鳥，但也吞下3柏忌，揮出69桿，暫時以低於標準桿10桿領先群雌；美國女將N.柯達（Nelly Korda）則以1桿之差緊追在後。這週末有機會爭冠，但高寶璟表示，自己並未刻意設定目標，也不想專注在結果之上，反而比較想學習如何保持耐心，「當我打不好，我也不會因此被惹怒，也希望帶著果決的心態面對最後兩日的比賽。」

此外，這次復出參戰的前球后索倫絲坦，今天揮出71桿，兩輪打完以高於標準桿2桿晉級，暫時並列第67名。

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