NBA》指控爵士高層種族歧視 米爾薩普：聯盟調查只會讓我像騙子

E.米爾薩普指控爵士籃球營運執行副總裁林賽對他說出歧視性字眼。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕台裔後衛林書豪在發展聯盟遭遇歧視性言論一事,在美國體壇引來廣大迴響,聯盟目前也宣布介入調查;然而另一起歧視案件的被害者E.米爾薩普(Elijah Millsap)卻質疑,聯盟對歧視性言論的調查反而會扭曲事件真相,對被害者造成更多傷害。

目前33歲的E.米爾薩普為現役球星P.米爾塞普 (Paul Millsap)之胞弟,然而不同於哥哥的長青職籃生涯,E.米爾薩普只在NBA過水3年,前2年他為爵士出賽69場,場均上場16.4分鐘,能貢獻4.2分、2.8籃板以及1.1助攻。

相對的,外界對於E.米爾薩普的態度也不如對其胞兄一般禮遇。昨天他爆料爵士隊時任總管、現任籃球營運執行副總裁林賽(Dennis Lindsey)曾在2015年對他說出富含歧視意味的話語,「如果你再多說一個字,我就裁掉你這個黑屁股,再把送你回路易斯安那。」(if you say one more word, I'll cut your Black ass and send you back to Louisiana.)事件一出,爵士球團隨即進行調查,林賽則矢口否認。

林賽。(資料照,美聯社)

今日E.米爾薩普受訪被問及此事件,他堅持此事確實發生過,然而同一時間,他也表達出對聯盟調查的不信任,「我心知肚明事件真相,但那些(調查)委員的所作所為,只是嘗試要混淆視聽,使我看起來像個騙子。」

E.米爾薩普繼續說明,他的初衷不是為了要鬥倒林賽,而他也不認為林賽是個種族歧視者,「我是要為了讓自己擺脫束縛,我不想再為隱藏實情所折磨。」另外他也說到,他懷疑當年其他球隊前來打聽他的消息時,爵士球團曾在背地裡說他的閒話,導致他的NBA生涯在離開爵士後便迅速落幕。

目前林書豪和E.米爾薩普正同時在調查當中,日後聯盟將發出進一步聲明。

