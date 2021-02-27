晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》指控爵士高層種族歧視 米爾薩普：聯盟調查只會讓我像騙子

2021/02/27 15:24

E.米爾薩普指控爵士籃球營運執行副總裁林賽對他說出歧視性字眼。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕台裔後衛林書豪在發展聯盟遭遇歧視性言論一事，在美國體壇引來廣大迴響，聯盟目前也宣布介入調查；然而另一起歧視案件的被害者E.米爾薩普（Elijah Millsap）卻質疑，聯盟對歧視性言論的調查反而會扭曲事件真相，對被害者造成更多傷害。

目前33歲的E.米爾薩普為現役球星P.米爾塞普 （Paul Millsap）之胞弟，然而不同於哥哥的長青職籃生涯，E.米爾薩普只在NBA過水3年，前2年他為爵士出賽69場，場均上場16.4分鐘，能貢獻4.2分、2.8籃板以及1.1助攻。

相對的，外界對於E.米爾薩普的態度也不如對其胞兄一般禮遇。昨天他爆料爵士隊時任總管、現任籃球營運執行副總裁林賽（Dennis Lindsey）曾在2015年對他說出富含歧視意味的話語，「如果你再多說一個字，我就裁掉你這個黑屁股，再把送你回路易斯安那。」（if you say one more word, I'll cut your Black ass and send you back to Louisiana.）事件一出，爵士球團隨即進行調查，林賽則矢口否認。

林賽。（資料照，美聯社）

今日E.米爾薩普受訪被問及此事件，他堅持此事確實發生過，然而同一時間，他也表達出對聯盟調查的不信任，「我心知肚明事件真相，但那些（調查）委員的所作所為，只是嘗試要混淆視聽，使我看起來像個騙子。」

E.米爾薩普繼續說明，他的初衷不是為了要鬥倒林賽，而他也不認為林賽是個種族歧視者，「我是要為了讓自己擺脫束縛，我不想再為隱藏實情所折磨。」另外他也說到，他懷疑當年其他球隊前來打聽他的消息時，爵士球團曾在背地裡說他的閒話，導致他的NBA生涯在離開爵士後便迅速落幕。

目前林書豪和E.米爾薩普正同時在調查當中，日後聯盟將發出進一步聲明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。