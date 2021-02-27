NBA》指控爵士高層種族歧視 米爾薩普：聯盟調查只會讓我像騙子

E.米爾薩普指控爵士籃球營運執行副總裁林賽對他說出歧視性字眼。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕台裔後衛林書豪在發展聯盟遭遇歧視性言論一事，在美國體壇引來廣大迴響，聯盟目前也宣布介入調查；然而另一起歧視案件的被害者E.米爾薩普（Elijah Millsap）卻質疑，聯盟對歧視性言論的調查反而會扭曲事件真相，對被害者造成更多傷害。

目前33歲的E.米爾薩普為現役球星P.米爾塞普 （Paul Millsap）之胞弟，然而不同於哥哥的長青職籃生涯，E.米爾薩普只在NBA過水3年，前2年他為爵士出賽69場，場均上場16.4分鐘，能貢獻4.2分、2.8籃板以及1.1助攻。

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相對的，外界對於E.米爾薩普的態度也不如對其胞兄一般禮遇。昨天他爆料爵士隊時任總管、現任籃球營運執行副總裁林賽（Dennis Lindsey）曾在2015年對他說出富含歧視意味的話語，「如果你再多說一個字，我就裁掉你這個黑屁股，再把送你回路易斯安那。」（if you say one more word, I'll cut your Black ass and send you back to Louisiana.）事件一出，爵士球團隨即進行調查，林賽則矢口否認。

林賽。（資料照，美聯社）

今日E.米爾薩普受訪被問及此事件，他堅持此事確實發生過，然而同一時間，他也表達出對聯盟調查的不信任，「我心知肚明事件真相，但那些（調查）委員的所作所為，只是嘗試要混淆視聽，使我看起來像個騙子。」

E.米爾薩普繼續說明，他的初衷不是為了要鬥倒林賽，而他也不認為林賽是個種族歧視者，「我是要為了讓自己擺脫束縛，我不想再為隱藏實情所折磨。」另外他也說到，他懷疑當年其他球隊前來打聽他的消息時，爵士球團曾在背地裡說他的閒話，導致他的NBA生涯在離開爵士後便迅速落幕。

目前林書豪和E.米爾薩普正同時在調查當中，日後聯盟將發出進一步聲明。

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