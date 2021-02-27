NBA》爽！哈登又獲情色網站青睞 提案明星賽專屬服務

哈登。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「大鬍子」哈登（James Harden）無愧為超級夜店玩咖，繼去年12月被美國情色網站《IsMyGirl》提出邀約合作後，如今另家競爭業者《CamSoda》也發信給籃網老闆蔡崇信，希望能在3月亞特蘭大明星賽期間，給予哈登和籃網隊友免費視訊專屬服務，讓血氣方剛的球星能在聯盟防疫規定下「安全娛樂」。

先前全美武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，NBA本季明定嚴格規範，禁止球員進入所處城市酒吧、賭場等大眾娛樂場所，而習慣在脫衣舞俱樂部出沒的哈登季前卻率先違規，甚至暫未參與火箭訓練營，為此《IsMyGirl》向聯盟提議結盟，消息傳出引發各界熱議。

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如今哈登轉戰籃網，《CamSoda》老闆帕克（Daryn Parker）又嗅到明星賽龐大商機，日前特地致信籃網高層，並提出讓人難以拒絕的建議，即讓熱衷夜生活的哈登等籃網球星，獲得VIP會員頂級待遇，明星賽期間可以乖乖待飯店房內，透過網路隔空享受優質服務，以免這票浪子在亞特蘭大寂寞難耐，外出尋歡作樂又招惹是非。帕克還強調，若籃網球星贏得今年明星賽MVP，該網站還將加碼重賞，甚至讓籃網全隊整季都當免費會員。

Adult site @CamsodaCom sent letter to Brooklyn Nets with hopes of bringing digital strip club to James Harden & teammates during NBA All Star Weekend in Atlanta.



Letter to Nets owner below. pic.twitter.com/TFh1fAFn7M —Brandon ‘Scoop B’ Robinson （@ScoopB） February 26, 2021

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