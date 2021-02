NBA》爽！哈登又獲情色網站青睞 提案明星賽專屬服務

哈登。(資料照,美聯社)

〔記者梁偉銘/綜合報導〕「大鬍子」哈登(James Harden)無愧為超級夜店玩咖,繼去年12月被美國情色網站《IsMyGirl》提出邀約合作後,如今另家競爭業者《CamSoda》也發信給籃網老闆蔡崇信,希望能在3月亞特蘭大明星賽期間,給予哈登和籃網隊友免費視訊專屬服務,讓血氣方剛的球星能在聯盟防疫規定下「安全娛樂」。

先前全美武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情嚴峻,NBA本季明定嚴格規範,禁止球員進入所處城市酒吧、賭場等大眾娛樂場所,而習慣在脫衣舞俱樂部出沒的哈登季前卻率先違規,甚至暫未參與火箭訓練營,為此《IsMyGirl》向聯盟提議結盟,消息傳出引發各界熱議。

請繼續往下閱讀...

如今哈登轉戰籃網,《CamSoda》老闆帕克(Daryn Parker)又嗅到明星賽龐大商機,日前特地致信籃網高層,並提出讓人難以拒絕的建議,即讓熱衷夜生活的哈登等籃網球星,獲得VIP會員頂級待遇,明星賽期間可以乖乖待飯店房內,透過網路隔空享受優質服務,以免這票浪子在亞特蘭大寂寞難耐,外出尋歡作樂又招惹是非。帕克還強調,若籃網球星贏得今年明星賽MVP,該網站還將加碼重賞,甚至讓籃網全隊整季都當免費會員。

Adult site @CamsodaCom sent letter to Brooklyn Nets with hopes of bringing digital strip club to James Harden & teammates during NBA All Star Weekend in Atlanta.



Letter to Nets owner below. pic.twitter.com/TFh1fAFn7M