NBA》「天行者」沃克率綠衫軍止3連敗 主帥：沒有他不會贏

沃克。(資料照,法新社。)

〔體育中心/綜合報導〕近11場苦吞8敗、勝率跌破5成,排名甚至摔出東部前8的塞爾提克。終於在今與溜馬之戰見到一線生機,有賴「天行者」沃克(Kemba Walker)砍進本季新高的32分,以118:112為綠衫軍中止3連敗。

沃克自上賽季的膝傷問題,導致缺席了本賽季前11場比賽。甚至在前15次出賽場均得到17分、3.6籃板和4.1助攻,投籃命中率僅有37.1%,創下9年前菜鳥賽季後的新低。然而,沃克此役不僅在開局近5分鐘的4:18落後下,跳出來以單節10分的挹注拉出一波15:2的攻勢,率綠衫軍奪開節領先。也繳出全場32分、6助攻、3籃板,包含19投10中,成為本季傷後復出的最佳成績。

「我不認為在沒有他的情況下能贏球。」綠衫軍主帥史蒂文斯(Brad Stevens)讚道。他繼續說:「當在4:18的落後下,他依舊在場上高亢。他帶領我們回復狀態,現在,我們也找到了立足點、找回了些信心。這是一個好球員、老將該做的,今晚他確實迎領我們邁向勝利。」

賽後,沃克也表示:「我試圖利用我的聲音去領導、保持隊友的狀態。我知道在這種情況下,他們會對我有所寄望,但你知道的,要保持樂觀、積極,去為團隊來能量。」

此役J.布朗(Jaylen Brown)貢獻15分、5助攻,J.提格(Jeff Teague)在19分鐘內得到14分,R.威廉斯(Robert Williams)在22分鐘內得到14分、11籃板以及4次助攻,讓溜馬收下敗仗。

Kemba Walker’s season-high 32 points helped push us past the Pacers with a 118-112 victory. pic.twitter.com/V7XD6RXR0x