NBA》「天行者」沃克率綠衫軍止3連敗 主帥：沒有他不會贏

沃克。（資料照，法新社。）

〔體育中心／綜合報導〕近11場苦吞8敗、勝率跌破5成，排名甚至摔出東部前8的塞爾提克。終於在今與溜馬之戰見到一線生機，有賴「天行者」沃克（Kemba Walker）砍進本季新高的32分，以118：112為綠衫軍中止3連敗。

沃克自上賽季的膝傷問題，導致缺席了本賽季前11場比賽。甚至在前15次出賽場均得到17分、3.6籃板和4.1助攻，投籃命中率僅有37.1%，創下9年前菜鳥賽季後的新低。然而，沃克此役不僅在開局近5分鐘的4：18落後下，跳出來以單節10分的挹注拉出一波15：2的攻勢，率綠衫軍奪開節領先。也繳出全場32分、6助攻、3籃板，包含19投10中，成為本季傷後復出的最佳成績。

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「我不認為在沒有他的情況下能贏球。」綠衫軍主帥史蒂文斯（Brad Stevens）讚道。他繼續說：「當在4：18的落後下，他依舊在場上高亢。他帶領我們回復狀態，現在，我們也找到了立足點、找回了些信心。這是一個好球員、老將該做的，今晚他確實迎領我們邁向勝利。」

賽後，沃克也表示：「我試圖利用我的聲音去領導、保持隊友的狀態。我知道在這種情況下，他們會對我有所寄望，但你知道的，要保持樂觀、積極，去為團隊來能量。」

此役J.布朗（Jaylen Brown）貢獻15分、5助攻，J.提格（Jeff Teague）在19分鐘內得到14分，R.威廉斯（Robert Williams）在22分鐘內得到14分、11籃板以及4次助攻，讓溜馬收下敗仗。

Kemba Walker’s season-high 32 points helped push us past the Pacers with a 118-112 victory. pic.twitter.com/V7XD6RXR0x — Boston Celtics （@celtics） February 27, 2021

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