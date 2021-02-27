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NBA》強勢回歸助湖人止敗 施洛德對聯盟防疫頗有意見

2021/02/27 16:47

施洛德。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕近況低迷的湖人今在主場迎戰拓荒者，「大帝」詹姆斯（LeBron James）拚出28分、11籃板、7助攻、4抄截與3阻攻的全能數據，加上後衛施洛德（Dennis Schroder）隔離歸隊挹注22分，衛冕軍102：93擊退拓荒者，總算中止4連敗噩夢，賽後施洛德對聯盟防疫措施頗有意見，忍不住向採訪媒體抱怨一番。

施洛德（Dennis Schroder）復出先發上陣31分鐘，除了14投6中、9罰全中，全隊火力僅次詹皇，另貢獻3籃板、2助攻、1抄截，他先前因家人檢測出陽性反應，準備到球場對戰籃網時，在車上接到電話臨時被拉下，隔離長達7天之久，談及因聯盟健康與安全協議被迫缺陣4場的話題，這位湖人控衛抱怨：「很傷人，我從沒感染過，檢測結果一直是陰性。情況就是如此，NBA這方面必須要做的更好，他們肯定需要改進，看到隊友們在連敗中掙扎，這真的很糾結。」　

儘管明星大前鋒A.戴維斯（Anthony Davis）持續因傷缺陣，如今施洛德強勢回歸，至少讓孤軍奮戰的詹皇多了幫手，「他帶來能量，為全隊激盪出火花，鬥志更點燃了我們整體。很高興他回來了，形成非常關鍵的影響力。」

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