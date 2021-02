NBA》快艇痛宰灰熊甜蜜復仇 PG爽嗑炸雞沒留給雷納德

快艇今以119:99痛宰灰熊。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕快艇今以119:99痛宰灰熊,避免吞下2連敗,賽後球員們喜悅的心情展露無遺,P.喬治(Paul George)更是在記者會上大「嗑」炸雞。

快艇大軍今展現止敗企圖心,次節一鼓作氣拉開比數,半場領先16分奠定勝基,快艇此役7人得分上雙,一哥雷納德(Kawhi Leonard)獨攬30分、9籃板、7助攻,P.喬治進帳13分、4籃板、8助攻。

昨日以28分差不敵灰熊的快艇,今日成功甜蜜復仇,球員們也露出贏球喜悅,根據《ClutchPoints》記者Tomer Azarly在推特放上的影片,P.喬治賽後心情大好,並將美國知名炸雞店「Gus's World Famous Fried Chicken」的炸雞帶到記者會上直接嗑起來,吃得相當津津有味。

有趣的是,輪到雷納德洗完澡受訪時,P.喬治剛才吃得炸雞桶卻不見了,雷納德逗趣表示:「我一塊都沒吃到。」

Paul George was in a good mood and chowing down some Gus’s World Famous Fried Chicken pic.twitter.com/UDVZ4cjauW

The Gus’s Fried Chicken Paul George was eating was all gone by the time Kawhi Leonard showered and got dressed. He said he didn’t get any pic.twitter.com/g8svpzLsnW