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中職》奧運資格賽再配江少慶 選秀熱門捕手有期待

2021/02/27 18:30

吉力吉撈．鞏冠。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／斗六報導〕確定參加中職選秀的強打捕手吉力吉撈．鞏冠，將在今年中職二軍出賽，5支球隊都將緊盯其表現，吉力吉撈也有個期許，能入選6搶1資格賽，再和江少慶搭配一次。

吉力吉撈是罕見的捕手砲，曾在2017-18年於小聯盟連續2季雙位數全壘打，進職棒前他是名三壘手，印地安人幫他轉型捕手，恰巧遇到總教練葉君璋帶著他，一路升至3A，並在有限的3A比賽中，和江少慶搭配，也是兩人最後1次搭擋。

聽到江少慶投入中職選秀，吉力吉撈坦言，「我跟大家一樣很震撼，這是好事，大家遇到的情況都一樣（疫情），他的實力是真的有機會上大聯盟，希望我們能一起加油，有機會跟他對決。」

吉力吉撈表示，他對捕手非常執著，「其實我從小就想當捕手，想要待在這個位置，現在守備上沒有什麼問題，我很有信心。」

前次披上國手戰袍已是2014年仁川亞運，這段期間的國際賽，不是正好開刀治療，不然就是球團不放人，如今回到台灣，來到有呂彥青、胡智為跟隨、王維中效力的味全，有利他競爭奧運資格賽名單，同時也能在國際賽上，提供其他中職球隊參考。

吉力吉撈說，如果有機會為國家打球，當然會很期待，這是一件很驕傲的事情，也期待能和前年在12強扮演王牌的江少慶再次搭擋。

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