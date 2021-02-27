高中木棒聯賽》不讓怪力男專美於前 大理重砲捕手李展毅也開轟

李展毅（右二）今天開轟。（學生棒球聯盟提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕109學年度高中棒球聯賽木棒組第三階段16強賽事，成德高中今天與大理高中打得激烈，鏖戰到延長賽12局才分勝負，最終成德靠對手再見暴投以10：9險勝，拿下二連勝。

大理高中全場僅敲6支安打，重砲捕手李展毅4局上轟出陽春全壘打，為個人在這屆賽事的第2轟，與李灝宇同日開轟，李灝宇已敲5轟，不愧為「怪力男」；李展毅在108學年度木棒聯賽也有3轟，長打能力不在話下。

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李展毅出身台北龍山少棒、大理青少棒、青棒，身高188公分、體重破百公斤，身形壯碩，過去他在高中木棒聯賽、玉山盃、王貞治盃都曾拿過全壘打獎，不過蹲捕功力有待雕琢，被評為攻優於守的捕手，也能守一壘，今年畢業有機會投入中職季中選秀。

李展毅今天開轟。（學生棒球聯盟提供）

成德、大理在比賽前段互有領先，正規賽9局打完5：5平手進入延長賽，突破僵局制中，兩隊仍互咬不放，一路鏖戰到12局，大理靠陳致佑適時安打超前比數，下半局成德靠鄭景文高飛犧牲打追平比數，二壘上的盧奕呈在2出局後盜上三壘，最終靠大理投手發生再見暴投跑回致勝分。

成德在驚逃駭浪中搶下這一勝，總教練黃郁倫賽後直呼：「快要心臟病了！」他也提到，球員在比賽後段的戰術執行能力不如預期，是陷入苦戰的主因，「關鍵時刻都差臨門一腳，戰術都失敗，不然前面表現都不錯。」

李展毅（右一）體型高大壯碩，屬重砲型捕手，教練站在他旁邊身形顯得嬌小。（學生棒球聯盟提供）

12局下盧奕呈滑回本壘得分，成德高中今天贏得驚險。（學生棒球聯盟提供）

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