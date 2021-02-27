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企排》台電、鯨華強者出線！明起3戰2勝制爭后冠

2021/02/27 19:08

台電、鯨華明起爭后冠 。（排協提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕企排聯賽16年今於台大小巨蛋展開季後挑戰賽，台電女排衛冕軍、臺北鯨華各自奏捷，明起展開3戰2勝制女子組冠軍戰。

挑戰5連后的台電女排，雖在首局遭遇亂流，仍憑著較佳經驗回穩反撲，在「千千」謝苡縥靈活配球下，傷後復出的楊孟樺搭配精彩快攻，一口氣連趕3局，終挾3：1（22：25、25：20、25：13、25：22）逆轉來勢洶洶的極速超跑，率先搶下冠軍戰門票。

睽違1個多月重返戰場，揮別膝傷的楊孟樺覺得非常興奮，「這週一直調整狀況，不斷地修正、督促自己，就是想在今天上場。」台電教練王前鑌則認為，全隊求好心切，壓力太大導致身體緊繃，才意外丟掉第1局，第2局後半段針對超跑做攔網戰術上調整，才慢慢找回進攻節奏，「其實我們這週針對攔網做了很多練習，但沒有打出應有水準，賽後再檢討，迎接明日冠軍戰。」

此外，臺北鯨華火力全開，25：22、28：26、25：14直落3擊敗中國人纖，隊史首闖進冠軍戰，將在明後兩日挑戰首強台電。

「一山還有一山高，哪怕只是邁進一小步都好。」鯨華教練鄧衍敏非常肯定球員表現，坦承爭后心情既興奮又期待，也希望廖苡任、洋將Jessica等主力能與隊友相互支持，一步一步走下去，享受本季最後的關鍵戰役。

台電、鯨華明起爭后冠 。（排協提供）　

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